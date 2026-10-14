OL Lyonnes - OM : la Roller-Party est de retour

Après Saint-Étienne et Wolfsburg, les Lyonnaises vont de nouveau chausser les patins. À l'occasion de la réception de Marseille, le samedi 24 octobre au Parc OL, OL Lyonnes organisera une nouvelle Roller Party dans les coursives du stade. Une habitude qui commence à s'installer lors des grandes affiches.

Pour ce nouveau rendez-vous, place à une ambiance résolument funk. Une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et du roller précédera le choc contre les Marseillaises, comptant pour la sixième journée de Première Ligue. La Roller Funk Party débutera à 18h30, soit deux heures et demie avant le coup d'envoi prévu à 21h00.

Une troisième Roller Party en 2026

OL Lyonnes a lancé cette expérience lors de la réception de Saint-Étienne en février dernier. Les supporters avaient alors pu profiter d'une Roller Disco Party avant et après le derby, avec beaucoup d'animations dans les coursives du stade. Quelques semaines plus tard, le concept avait fait son retour pour le quart de finale de Ligue des champions, face à Wolfsburg. Une nouvelle soirée roller avait été proposée avant cette grande affiche européenne.

Face à Marseille, OL Lyonnes remet ça pour la troisième fois. L'expérience est gratuite pour les détenteurs d'un billet de match et accessible à partir de 8 ans. Le club mettra à disposition des patins en quantité limitée mais conseille de ramener son propre matériel. Le casque et les protections sont également fortement recommandés.