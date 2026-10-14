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Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
Loïs Openda et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)

Fonseca avant OL - Crystal Palace : "Il n'y a pas d'autres profils semblables à Openda"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Jeudi, l'OL se replonge dans les soirées européennes avec la venue de Crystal Palace. Pour ce rendez-vous et les nombreux autres à venir dans les prochaines semaines, Paulo Fonseca devra composer sans Loïs Openda. Un coup dur, mais le Portugais estime que son groupe a des ressources différentes pour le palier.

    En début de semaine, l'OL a communiqué sur la longue blessure de Loïs Openda. C'est un vrai coup dur...

    Nous n'avons pas beaucoup de chance avec les attaquants. Vous savez que Loïs est notre unique attaquant, vraiment un attaquant avec des caractéristiques très spécifiques. C'est un joueur qui attaque plus la profondeur. Nous n'avons pas un autre joueur comme Loïs. Nous devons trouver d'autres solutions. Nous pouvons jouer avec Pavel (Sulc), qui n'est pas réellement un attaquant, mais il a joué dans cette position. Après, nous avons d'autres structures qui nous permettent de jouer sans attaquant. Nous devons adapter notre jeu au joueur que nous avons en ce moment.

    "Sulc n'a pas de problème, il est bien"

    Khalis Merah est plutôt bien entré dans cette position à Lens. Est-ce une option contre Crystal Palace ?

    Nous devons nous adapter. Par exemple, le dernier match, le deuxième temps, Khalis (Merah) est entré pour être un faux numéro 10. Contre le Paris Saint-Germain, quand on a gagné à Paris la saison dernière, il évoluait dans cette position, c'est une possibilité. Nous avons Pavel (Sulc) aussi. Nous avons d'autres joueurs pour jouer et faire de faux numéro 9. Nous devons nous adapter aux joueurs que nous avons. La saison dernière, Pavel n'était pas un attaquant et il a joué beaucoup de fois dans cette position. Nous devons nous adapter à nos joueurs.

    Khalis est une possibilité. Noah (Nartey) est aussi une possibilité. Nous avons différents joueurs pour jouer dans cette position. Naturellement, quand nous avons une équipe qui défend un bloc très bas, il est plus difficile d'avoir un attaquant fixe, nous devons trouver d'autres solutions pour jouer notre jeu. Mais ce sont les joueurs que nous avons maintenant.

    Sulc semble plutôt poussif dans ce début de saison. Est-ce dû à son problème de genou, comme il l'a déclaré en Tchéquie ?

    Non, je pense que non. Il est bien. Il est bien. Le problème est que Pavel, après la trêve, n'a fait qu'un entraînement avec nous. Il a joué deux jours avant avec l'équipe nationale. Il était fatigué face au RC Lens, mais il est bien, sans problème.

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    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 14 Oct 26 à 15 h 10

      Ah bon seul un avant centre est un attaquant ?? Enfin je suppose qu'il parle du poste d'avant centre du numéro 9...
      Pendant des décennies j'ai cru que les ailliers étaient aussi des attaquants, tout petit déjà on m'a apris que l'ailier gauche, le droit, et l'avant centre étaient les 3 principaux attaquants. On m'aurait donc menti à l'insu de mon plein gré 🤔 😁

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      1. Bioman
        Bioman - mer 14 Oct 26 à 15 h 44

        C'est dommage d’édulcorer son propos.
        Il dit "vous savez que Loïs est notre unique attaquant, vraiment un attaquant avec des caractéristiques très spécifiques. C'est un joueur qui attaque plus la profondeur"
        Il ne faut pas sortir qu'un mot de son propos, en revanche je suis comme Janot06, je pensais que Himbert était un joueur qui prenait bien la profondeur, comme la qualité première d'Openda. Les entrainements ne sont probablement pas assez satisfaisants...

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      2. MICAL
        MICAL - mer 14 Oct 26 à 15 h 45

        Oui mais toi tu parles français😖

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    2. janot06
      janot06 - mer 14 Oct 26 à 15 h 23

      Je remarque surtout que pas une fois il évoque la possibilité d'aligner Himbert, fût-ce en faux 9.
      Je ne sais vraiment pas ce qu'il peut bien lui reprocher.
      Sera-t-il seulement dans le groupe ?

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