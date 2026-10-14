L'Olympique lyonnais recevra Crystal Palace lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Keito Nakamura sera titulaire, même si Paulo Fonseca n'a pas précisé à quel poste. Ayant repris à faible intensité, Moussa Niakhaté sera de retour dans le groupe après avoir manqué la rencontre face à Lens.

Paulo Fonseca a confirmé plusieurs informations avant la réception de Crystal Palace. Keito Nakamura va faire son retour dans la composition de départ après avoir été titularisé face à Anderlecht lors de la première journée de Ligue Europa. Il avait plutôt bien profité de l'occasion, marquant son premier but avec l'OL et montrant de vraies dispositions techniques. Auteur d'une entrée convaincante à Lens malgré des ratés face au but, le Japonais aura donc une nouvelle chance de se mettre en évidence sur la scène européenne. "Demain (jeudi), il va commencer. Sans Loïs, c'est important d'avoir un joueur comme Keito et je pense qu'il sera un joueur très important pour nous."

"Deux entraînements à faible intensité" pour Niakhaté

En plus de Nakamura titulaire, Paulo Fonseca a confirmé la bonne nouvelle aperçue quelques minutes plus tôt à l'entraînement. Absent contre le RC Lens après être revenu blessé de sélection, Moussa Niakhaté "sera dans le groupe" pour affronter Crystal Palace. Cependant, le Portugais a confirmé que le Sénégalais avait effectué "deux entraînements à faible intensité", laissant entendre que le défenseur prendra avant tout place sur le banc.