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Tyler Morton lors de Real Betis - OL
Tyler Morton lors de Real Betis – OL (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL : Tyler Morton a vécu l'un de ses "pires matchs à Lens"

  • par Enzo Catolino

    • Battu vendredi dernier à Lens, l'OL veut réagir ce jeudi en Ligue Europa avec la venue de Crystal Palace. Cette réponse sur le terrain, Tyler Morton veut également l'apporter, après être en grande partie passé à travers à Bollaert.

    Vendredi dernier, il y a eu la défaite à Lens et, comme l'ensemble du collectif, on ne vous a pas senti dans votre assiette...

    Tyler Morton : En effet, c'était un match difficile, pas mon meilleur match. J'ai fait une observation détaillée comme je le fais à chaque fois et je peux dire que c'est vraiment un de mes pires matchs. Je sais que je dois avoir confiance en mes qualités, j'ai confiance en mes coéquipiers. Il faut travailler dur sur les manquements qu'il y a eu, mais c'est le football et c'est la vie aussi. Il ne faut pas trop s'enflammer quand tout se passe bien, pas être trop dur si les choses se passent moins bien. Maintenant, dès le lendemain, il faut travailler, faire face aux manquements. Cette semaine on va affronter Crystal Palace, j'ai hâte d'être à cette rencontre. On a fait un retour sur cette performance et à nous de travailler dur pour passer à autre chose.

    "On a des joueurs prêts à remplacer Openda"

    Dans cette défaite, il y a aussi eu la blessure de Loïs Openda. Allez-vous devoir vous réinventer offensivement ?

    Loïs est un joueur exceptionnel, je suis tellement heureux de pouvoir jouer avec lui. Je le cherche toujours dans mes passes, en plus c'est le type de passes que j'apprécie, donc il me permet aussi de me montrer. C'est un joueur qui a toujours été super pour nous, très bosseur, difficile de le voir partir sur une blessure, on l'a vu avec sa déception. Je suis sûr de la qualité des coéquipiers pour le remplacer qui sont prêts à jouer, comme on a pu le voir face à Anderlecht. Ce sont des joueurs qui veulent gagner, se battre pour le blason. Personnellement, j'ai de bonnes relations avec tous les joueurs. Je connais leur style de jeu, avoir déjà joué une saison avec eux, ça m'a permis de voir comment ils jouaient, quels types de passes ils pouvaient avoir et de pouvoir montrer mon jeu.

    Jouer avec un défenseur comme Felix Bacher, qui n’a pas peur de relancer ou de casser des lignes, cela vous apporte-t-il en position de meneur reculé ?

    Felix est un ami à moi et un joueur de qualité. Il montre vraiment ses capacités de leader. On sait que c'est un joueur très bon, qui a beaucoup de qualités, qui est confiant balle au pied. Il peut m'aider beaucoup dans le jeu puisqu'il veut aussi le ballon, il est très bon balle au pied, il essaie toujours de me trouver par les types de passes. C'est un joueur intelligent, qui arrive à contrôler le jeu, même en étant un peu plus bas, et notre collaboration est très bonne. Avoir un joueur qui est très confiant balle au pied, c'est très important pour nous.

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