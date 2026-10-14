Pierre Sage : "Je suis un Lyonnais qui entraîne Crystal Palace"

Ce jeudi, l'OL affronte Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Cet affrontement permet à Pierre Sage de faire son retour au Parc OL, quelques mois seulement après avoir quitté la Ligue 1. Un moment toujours particulier pour l'entraîneur français, attaché à ses racines lyonnaises.

On suppose que ce retour au Parc OL et à Lyon doit vous faire plaisir...

Pierre Sage : Si je suis londonien aujourd'hui, je dis toujours que j'habite à Lyon. effectivement, c'est toujours un moment particulier pour moi que de revenir ici, mais j'ai l'impression d'être parti hier, parce que la dernière fois, ça doit être le 17 mai. Et depuis, là, vous m'avez manqué.

Vous êtes donc un Lyonnais qui entraîne ailleurs ?

J'ai été un Lyonnais qui est venu avec Lens en tant que coach français. Je suis maintenant un Lyonnais qui vient ici en tant que coach de Crystal Palace, un peu à l'image de Bruno Genesio, qui viendra ici en tant que coach de Marseille.

Vous pourriez entraîner l'OM ?

Peut-être pas pour le moment, mais disons qu'il y a plutôt un autre club qu'on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais (sourire).

"Je suis plus détendu que la première fois où je suis revenu"

Est-ce que vous préparez différemment un match face à l'OL ? Est-ce qu'il y a une attention particulière ou au contraire, on connait tout ?

Déjà, je ne pense pas tout connaître. Malgré tout, les joueurs de Crystal Palace ne connaissent pas forcément la manière de jouer de Lyon. Dans tous les cas, il faut la dispenser, la faire affuser de manière à orienter notre plan de jeu.Je pense que c'est exactement la même chose pour nos adversaires. Lorsqu'on a une connaissance un peu avancée dans notre club, il faut arriver à orienter les joueurs vers le plan de jeu. Et ça demande effectivement de dérouler les processus habituels.

Après, il y a toujours un petit côté émotionnel en plus par rapport à la connaissance, au passé qu'on a eu dans ce club qu'on re-rencontre et dans cette ville qu'on revisite. Mais il faut faire fi de ça parce que le plus important est ce qu'il vous amène ici encore aujourd'hui. C'est un âge de football pour lequel il faut avoir un bon résultat.

Vous êtes déjà revenu deux fois à Décines. Est-ce qu'on aborde le match de jeudi différemment ?

Je suis un peu plus détendu que la première fois. La deuxième fois, j'étais plus détendu que la première fois.J'espère continuer à l'être demain parce que c'est important d'avoir les idées claires dans ces moments-là. Et je vous avoue que lorsque Lyon était revenu à deux à deux en Coupe de France, à ce moment-là, j'ai l'impression que je n'avais pas le droit d'être heureux ici. Ça m'avait un peu attaqué. On a fait front et on a réagi. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de faire fi de toutes ces choses, encore une fois, parce que le football n'a pas de mémoire.