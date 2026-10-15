OL - Crystal Palace : pas de retour à Décines pour Mateta

L'OL ne retrouvera pas Jean-Philippe Mateta ce jeudi. L'attaquant français de Crystal Palace ne sera finalement pas disponible pour cette deuxième journée de Ligue Europa. C'est une absence importante pour Pierre Sage, qui espérait son retour.

Le retour de l'ancien Lyonnais au Parc OL était attendu, alors que Crystal Palace se déplace à Décines pour affronter l'OL, ce jeudi, à 18h45. Après une longue période d'indisponibilité, Jean-Philippe Mateta n'a toujours pas retrouvé les conditions nécessaires pour reprendre la compétition. Son absence prive ainsi Crystal Palace d'une solution offensive très importante pour faire face aux hommes de Paulo Fonseca. En convalescence en raison d'une lésion à la cuisse, celui qui a disputé trois matchs avec l'OL entre 2016 et 2018 est éloigné des terrains depuis maintenant huit rencontres.

Quatre autres absences pour Crystal Palace

Son entraîneur, Pierre Sage, espérait pourtant pouvoir compter sur lui prochainement, après une reprise progressive de l'entraînement. Il faudra faire sans. L'international français ne sera pas le seul absent dans les rangs londoniens. Les défenseurs Chadli Riad (genou), Takehiro Tomiyasu (mollet), et l’ancien latéral de Chelsea et Strasbourg, Ben Chilwell, n'ont pas fait le voyage jusqu'à Lyon, sans oublier le gardien Dean Henderson (cheville).