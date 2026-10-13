Le parcage des supporters de Crystal Palace affichera complet jeudi pour le match face à l'OL. Près de 3 000 Anglais feront le déplacement à Décines pour soutenir leur équipe.

Le stade ne sonnera pas creux à l'occasion d'OL - Crystal Palace jeudi. Mais il ne fera pas le plein non plus, car 35 000 billets ont jusqu'à présent trouvé preneur. On devrait se rapprocher un peu des 40 000 spectateurs au final, mais l'horaire de la rencontre (18h45), ainsi que l'enjeu et une politique tarifaire incluant désormais les parkings-relais, en aura refroidi certains. Les Anglais, eux, seront en nombre pour encourager Pierre Sage et sa bande.

Limiter les signes relatifs à Palace avant l'entrée en tribune

En effet, le club londonien a confirmé qu'un peu moins de 3 000 fans feraient le déplacement depuis l'Angleterre. Leur parcage sera donc au complet. À noter que leur voyage suivra certaines règles. Pour assister au match, ils devront se rendre à Eurexpo. De là, des navettes les conduiront jusqu'à l'enceinte décinoise. Une fois en tribune, les Britanniques pourront afficher leurs couleurs, mais il leur est demandé de ne pas revêtir de maillot ou d'écharpe avant.

Rappelons qu'il s'agira de la première confrontation entre les deux clubs. Un rendez-vous comptant pour la deuxième journée de la phase de classement de la Ligue Europa.