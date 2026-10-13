Il n'est pas rare que des footballeurs professionnels viennent évoquer leur parcours auprès des scolaires. En revanche, il l'est un peu plus que ces échanges tournent autour de la santé mentale. Samuel Umtiti s'est livré à cet exercice au collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d’Or.

Un thème de moins en moins tabou, mais qu'il faut encore aborder. Aujourd'hui, et dans toutes les strates de la société, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Il a pris de plus en plus d'ampleur depuis la pandémie en 2020. Dans le sport et l'éducation, notamment, il en est régulièrement question. Dans la région lyonnaise, Samuel Umtiti a rencontré les collégiens de l'établissement Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d’Or pour partager son vécu de joueur professionnel et défaire certains a priori.

Un échange d'1h30 pour sensibiliser le jeune public

Comme le racontent nos confrères de L'Équipe et du Progrès, l'ancien défenseur international a échangé avec des quatrièmes. Le champion du monde 2018 n'a pas hésité à se confier sur ses propres expériences et fragilités psychologiques. Ce rendez-vous avait lieu dans le cadre des actions menées par Génération 2018, le collectif caritatif des vainqueurs du Mondial. Une trentaine d'adolescents ont ainsi pu interroger Samuel Umtiti pendant 1h30.

Un témoignage d'autant plus fort que l'ex-Barcelonais a traversé des épisodes dépressifs au cours de sa carrière. Il s'en est d'ailleurs ouvert dans le documentaire "Têtes plongeantes". Une création qui doit devenir un outil pédagogique pour les enseignants. Avec l'idée de sensibiliser le jeune public à cette problématique majeure de notre monde actuel.