Ligue Europa : des arbitres portugais pour OL - Crystal Palace

Jeudi, l'OL recevra Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Ce duel sera dirigé par un arbitre portugais et plusieurs de ses confrères.

Aurons-nous une belle version de l'OL jeudi ? Après la défaite à Lens vendredi (2-1), la Ligue Europa revient dans le Rhône cette semaine. Son trophée déjà, qui sera à Lyon, à la FNAC de la Part-Dieu, dès mercredi, puis sur le terrain avec la réception de Crystal Palace. Rendez-vous à 18h45 le 15 octobre pour revoir Pierre Sage et une première confrontation entre les deux clubs. Un vrai test à l'échelle de la C3 contre un concurrent anglais. Ce match sera sous la direction d'un arbitre portugais.

Arbitre de la Supercoupe de l'UEFA en 2025

Pour la première fois de sa carrière, João Pinheiro dirigera une affiche des Lyonnais. Officiel expérimenté, il était par exemple aux commandes de la Supercoupe de l'UEFA entre le PSG et Tottenham en 2025. On l'a aussi vu lors de plusieurs rencontres de Ligue des champions et d'opposition entre sélections. À 38 ans, il a donc déjà un certain vécu international.

En plus de João Pinheiro, quatre de ses compatriotes l'aideront dans sa tâche. Ses assistants Luciano Maia et Hugo Marques, déjà, depuis les lignes de touche. À la var, nous retrouverons Tiago Martins, accompagné par l'Espagnol Cesar Soto Grado. Enfin, David Rafael Oliveira Da Silva aura pour mission d'annoncer les changements et de donner le temps additionnel.