Même s'il réside aujourd'hui à Londres, Pierre Sage conserve un lien très proche avec Lyon et l'Olympique lyonnais. L'ancien entraîneur de l'OL raconte une anecdote émouvante vécue l'an dernier, qui témoigne de l'empreinte laissée par son passage au club.

Pierre Sage n'a absolument pas retiré Lyon de sa tête. Bien qu'il vive à Londres, l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais conserve une maison dans la ville lyonnaise, où la grande partie de son histoire s'est écrite. Au-delà de son parcours professionnel, le technicien reste attaché à cette ville et à ses habitants. Une rencontre inédite l'an dernier lui a rappelé la force du lien qui l'unit toujours aux supporters lyonnais. Dans cet entretien accordé au diffuseur, il revient sur un moment qui l'a particulièrement marqué.

Une rencontre émouvante au centre commercial

Alors qu'il faisait du shopping dans une zone commerciale en périphérie de Lyon pour acheter une paire de lunettes de soleil, Pierre Sage raconte qu'il a été approché par un homme d'une cinquantaine d'années. La situation a rapidement pris une tournure inattendue. "Il fond en larmes. Ensuite sa femme arrive, elle fond en larmes aussi. Donc les deux me font pleurer mais je ne sais pas pourquoi", raconte-t-il. Surpris par cette réaction, l'ancien coach de l'OL a demandé à cet homme ce qui lui arrivait. La réponse l'a profondément marqué. "Écoutez, j’ai eu très peur. J’ai eu très très peur de perdre l’OL et je tenais vraiment à vous remercier", lui a expliqué le supporter.

"Un lien d'appartenance à Lyon qui est indestructible"

Cette rencontre a particulièrement touché Pierre Sage, qui a lui-même été submergé par l'émotion. "Ce monsieur-là a réussi à faire pleurer sa femme, ma compagne et moi-même, tout ça dans un centre commercial de Lyon", explique-t-il. Cette scène illustre en partie l'attachement d'une partie des supporters à celui qui a dirigé le club entre novembre 2023 et janvier 2025. Durant son passage sur le banc rhodanien, l'entraîneur a noué une relation très particulière avec les supporters. Son départ, incompris en janvier 2025, a renforcé ce lien, qui dépasse aujourd'hui les résultats et les fonctions occupées au sein du club. "Je suis londonien d’habitation aujourd’hui mais j’ai toujours une maison à Lyon. Je suis très heureux d’avoir une maison à Lyon", détaille-t-il dans cet entretien.

Ce jeudi, le technicien français retrouvera l'OL et son stade, cette fois sur le banc de Crystal Palace, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue Europa. Après l'avoir fait avec Lens, ce sont des retrouvailles qui s'annoncent une nouvelle fois particulières pour celui qui continue à ne jamais cacher son attachement au club lyonnais.