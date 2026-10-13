François Letexier sera l'arbitre d'OL - Nice dimanche

L'OL aura besoin de gagner à domicile dimanche contre Nice (20h45). François Letexier sera aux commandes de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1.

C'est ce qui s'appelle se mettre une petite pression. Bien parti en championnat, l'OL a connu sa première défaite de la saison en Ligue 1 vendredi du côté de Lens (2-1). Un revers qui ne doit pas tout remettre en question, mais qui appelle une réaction. Avec deux réceptions cette semaine : Crystal Palace et Nice, Paulo Fonseca et ses hommes auront de quoi s'exprimer. Et il vaudrait mieux qu'ils ne se ratent pas, car derrière, ils voyageront deux fois, dont un déplacement au Parc des Princes le 25 octobre.

François Letexier est déjà venu au Parc OL cette saison

Mais revenons à ces prochains jours, et au duel contre l'OGCN. Lors de la 7e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais accueillera les Aiglons dimanche à 20h45. Pour diriger cette confrontation, nous retrouverons François Letexier, arbitre bien connu dans l'Hexagone et à l'international. Cette saison, il était déjà au sifflet du nul 1-1 face aux Havrais en août. Dans sa carrière, il a croisé à 31 reprises les Rhodaniens, avec un bilan presque à l'équilibre : 14 victoires, 13 défaites et 4 nuls.

Dans sa tâche, l'officiel de 37 ans comptera sur l'appui de ses assistants : Mehdi Rahmouni et Aurélien Berthomieu. Le duo Hamid Guenaoui - Nicolas Rainville scrutera les écrans de la Var. Enfin, Ruddy Buquet annoncera les changements ainsi que le temps additionnel.