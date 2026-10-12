OL : Openda, le gros coup dur ! Sage, comme on se retrouve...

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour. Pour ce nouveau numéro, notre chroniqueur Baptiste Monveneur accompagne Razik Brikh et Nicolas Puydebois pour parler de la blessure de Loïs Openda ou encore du retour de Pierre Sage au Parc OL.

    C'est un retour de trêve dont l'OL se serait bien passé. Après trois semaines de coupure suite au succès probant contre Rennes, le club lyonnais a mordu la poussière sur la pelouse de Lens vendredi dernier. Une défaite 2-1 comme une mauvaise habitude en retour de trêve. A ce premier revers de la saison en Ligue 1, Paulo Fonseca doit également composer avec la très longue absence de Loïs Openda. Sorti sur blessure à l'heure de jeu à Bollaert, le Belge va manquer au moins un mois de compétition à cause d'une fissure au péroné au genou droit.

    Troisième retour à Décines pour Sage

    Un coup dur pour le club rhodanien à l'heure où se profile une série de matchs intense entre le championnat et la Ligue Europa. Cette dernière sera de retour au Parc OL jeudi soir (18h45) avec la venue de Crystal Palace d'un certain Pierre Sage. L'ancien coach revient pour la troisième fois à Décines sur le banc de l'équipe adverse et cela lui réussit plutôt bien pour le moment avec une victoire et une qualification en Coupe de France avec le RC Lens.

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 12 10 2026
    OL : Openda, le gros coup dur ! Sage, comme on se retrouve... 18:55
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    Alexandra Collin au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes 18:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) et Létang (Lille) montent au créneau pour la protection des joueurs 17:00
    OL : Openda absent pour de longues semaines 15:56
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U19 féminines déroulent, les U17 masculins accrochent le leader 15:10
    Paulo Fonseca lors de Lens - OL
    OL : un seul coach fait moins bien que Fonseca à l'extérieur depuis 25 ans 14:20
    AS Buers prolonge son partenariat avec l'OL
    OL : après Meyzieu et Millery-Vourles, l'AS Buers prolonge son partenariat 13:30
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes : cinq internationales en piste ce lundi 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi avec Baptiste Monveneur 11:50
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Mercato : un retour en Argentine pour Tagliafico après l'OL ? Nous en sommes encore loin 11:00
    Quinten Timber, milieu de Crystal Palace
    Avant d'affronter l'OL, Crystal Palace s'impose en Premier League 10:15
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Coupe de France : Merah et Boudache (OL) sont allés encourager l’US Meyzieu 09:30
    Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
    Avec Crystal Palace et Nice, l'OL va devoir se réinventer pour relever la tête 08:45
    Lens - OL
    Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Lens 08:00
    OL : Openda va passer des examens ce lundi 07:30
    OL académie : les derbies pour les Lyonnais ce dimanche 11/10/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Au terme d'un match à rebondissements, l'OL U19 prend un point à Troyes (3-3) 11/10/26
    Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
    Crystal Palace : Pierre Sage espère récupérer 3 joueurs avant d'affronter l'OL 11/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut