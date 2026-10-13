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Mala Grohs, gardienne d'OL Lyonnes
Mala Grohs, gardienne d’OL Lyonnes (Photo by Selim Sudheimer / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : pas de victoire pour les internationales lundi

  • par Gwendal Chabas

    • Un lundi pas très fructueux pour les internationales lyonnaises. Ashley Lawrence a notamment perdu avec le Canada.

    L'OL Lyonnes ne reprendra la compétition que samedi, face au PSG. En attendant, les internationales sont sur le pont. Entre matchs amicaux et éliminatoires pour le Mondial ou les JO, il y a de quoi faire. Ce lundi, les Lyonnaises avaient le droit à des affiches de préparation. Quatre d'entre elles étaient sollicitées. Mais elles n'ont pas eu la réussite espérée, avec aucune victoire à se mettre sous la dent.

    En Allemagne, Mala Grohs était titulaire dans les buts des U23. Elle n'avait pas disputé la première affiche face à l'Écosse (2-0). Ce 12 octobre, la gardienne a participé au nul 0-0 des Allemandes contre la Suède. À présent, elle va regagner la France et Décines en vue de la rencontre du week-end. trois autres de ses coéquipières ont également terminé leur trêve.

    Matchs fous pour la France U23 et le Canada

    Les Espoirs françaises ont livré un beau duel avec les Italiennes, mais auront des regrets. Car les partenaires de Wassa Sangaré, qui était titulaire, menaient 2 à 0 à la 29e, puis 3 à 1 à la pause. Mais leur adversaire a recollé au score dans le deuxième acte (3-3). Liana Joseph, qui est entrée à la 70e après son doublé face aux Pays-Bas (2-0), n'a pas pu apporter cette même réussite. Inès Benyahia n'était pas sur la feuille, elle qui n'a finalement pas rejoint la sélection d'après la dernière liste de la FFF.

    Enfin, dans une affiche à rebondissements, Ashley Lawrence et le Canada ont perdu 4-3 contre le Danemark. Si elles ont ouvert le score dès la 10e minute, les Canadiennes ont ensuite déjoué, au point d'être menées 3 à 1 à la mi-temps. La seconde période s'est résumée à un chassé-croisé, les Danoises résistant au retour des Nord-Américaines. La défenseure rhodanienne a disputé les 65 premières minutes.

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