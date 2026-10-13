OL Lyonnes : pas de victoire pour les internationales lundi

En Allemagne, Mala Grohs était titulaire dans les buts des U23. Elle n'avait pas disputé la première affiche face à l'Écosse (2-0). Ce 12 octobre, la gardienne a participé au nul 0-0 des Allemandes contre la Suède. À présent, elle va regagner la France et Décines en vue de la rencontre du week-end. trois autres de ses coéquipières ont également terminé leur trêve.

Matchs fous pour la France U23 et le Canada

Les Espoirs françaises ont livré un beau duel avec les Italiennes, mais auront des regrets. Car les partenaires de Wassa Sangaré, qui était titulaire, menaient 2 à 0 à la 29e, puis 3 à 1 à la pause. Mais leur adversaire a recollé au score dans le deuxième acte (3-3). Liana Joseph, qui est entrée à la 70e après son doublé face aux Pays-Bas (2-0), n'a pas pu apporter cette même réussite. Inès Benyahia n'était pas sur la feuille, elle qui n'a finalement pas rejoint la sélection d'après la dernière liste de la FFF.

Enfin, dans une affiche à rebondissements, Ashley Lawrence et le Canada ont perdu 4-3 contre le Danemark. Si elles ont ouvert le score dès la 10e minute, les Canadiennes ont ensuite déjoué, au point d'être menées 3 à 1 à la mi-temps. La seconde période s'est résumée à un chassé-croisé, les Danoises résistant au retour des Nord-Américaines. La défenseure rhodanienne a disputé les 65 premières minutes.