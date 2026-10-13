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Samir Chergui (Paris FC) face à Loïs Openda (OL)
Samir Chergui (Paris FC) face à Loïs Openda (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : Loïs Openda et l'OL pas épargnés en ce début de saison

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Blessé pour un gros mois, Loïs Openda a eu droit à rude traitement face à Lens. Plus généralement, le Belge est très secoué par les défenseurs, subissant beaucoup de fautes.

    Cela fait partie du rapport de force entre un défenseur et un numéro 9. Le premier n'hésite pas à impacter son vis-à-vis, parfois rudement, pour marquer son territoire. Des duels âpres dont a été victime Loïs Openda. Si cela fait partie des risques de ce jeu, le Belge s'est blessé à Lens vendredi au cours d'une lutte pour le ballon avec Ismaëlo Ganiou. Résultat, on ne le reverra pas sur les terrains avant la prochaine trêve internationale mi-novembre.

    Un scénario malheureusement prévisible puisqu'il a livré un gros combat face à la charnière lensoise, qui n'a pas ménagé sa peine pour limiter l'influence du joueur prêté par la Juventus. Un "comité d'accueil" que l'OL a d'ailleurs regretté. Les Rhodaniens auraient apprécié que l'arbitre "protège" davantage l'intégrité physique de son élément offensif.

    Deuxième joueur offensif ayant subi le plus de fautes

    Ce dernier est soumis à un rude traitement par ses adversaires. Depuis le début de la saison, sur les cinq matchs qu'il a disputés, il a subi 13 fautes. C'est le sixième plus haut total du championnat, et cela représente une moyenne d'une toutes les 30 minutes. Aucun autre avant-centre n'en a obtenu autant. Et parmi les attaquants, seul le Strasbourgeois Gessime Yassine (18) a reçu plus de mauvais coups.

    De manière générale, l'Olympique lyonnais est la troisième formation ayant obtenu le plus de fautes (79, comme Le Havre). À l'inverse, il est la neuvième équipe concédant le plus de pénalités (71). Cette statistique est directement impactée par de nombreux facteurs, comme la possession de balle ou le profil des joueurs. Mais elle nous donne tout de même une indication sur le style plus ou moins agressif d'un collectif. Derrière, il faut savoir avoir le répondant nécessaire, et dans ce secteur, l'OL pourrait monter le curseur.

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    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - mar 13 Oct 26 à 13 h 32

      Bonjour tout le monde !

      Très content de retrouver l'espace commentaires ! Retour aujourd'hui ?

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      1. RBV
        RBV - mar 13 Oct 26 à 13 h 47

        Hello,
        Oui ça fait plaisir en effet. C'est une bonne chose d'essayer de faire prendre conscience à certains qu'on aimerait parler foot et l'OL ici...pas politique (même si parfois les sujets sont mêlés).
        De la mesure dans chaque chose...

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    2. janot06
      janot06 - mar 13 Oct 26 à 14 h 07

      L'OL trop "gentil" ?
      Avons-nous les joueurs pour répondre au défit physique qu'imposent certaines formations adverses ?
      A part Tagliafico, je ne vois pas. On joue avec nos armes, pacifiques celles-là.

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      1. Mimoun
        Mimoun - mar 13 Oct 26 à 14 h 25

        Plutôt que l'OL "trop gentil" je trouve que certaines équipes (de plus en plus ?) sont "trop agressives"... Tirer un maillot aujourd'hui on peut si on le lâche en moins de 5 secondes, pousser non pas de l'épaule mais avec les mains et les bras on peut aussi si c'est "pas trop fort", faire des blocs "rugueux" on peut aussi si on est malin etc... le foot est aussi devenu physique parce qu'on a trop laisser faire. Dire qu'il y a "la règle et son interprétation" est une bonne chose pour éviter de tomber dans l'excès de l'application du règlement, mais il me semble qu'on est tombé dans l'excès inverse : on peut faire ce qui est interdit de faire, si on reste dans une "certaine" mesure...

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