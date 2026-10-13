Ligue 1 : Loïs Openda et l'OL pas épargnés en ce début de saison

Blessé pour un gros mois, Loïs Openda a eu droit à rude traitement face à Lens. Plus généralement, le Belge est très secoué par les défenseurs, subissant beaucoup de fautes.

Cela fait partie du rapport de force entre un défenseur et un numéro 9. Le premier n'hésite pas à impacter son vis-à-vis, parfois rudement, pour marquer son territoire. Des duels âpres dont a été victime Loïs Openda. Si cela fait partie des risques de ce jeu, le Belge s'est blessé à Lens vendredi au cours d'une lutte pour le ballon avec Ismaëlo Ganiou. Résultat, on ne le reverra pas sur les terrains avant la prochaine trêve internationale mi-novembre.

Un scénario malheureusement prévisible puisqu'il a livré un gros combat face à la charnière lensoise, qui n'a pas ménagé sa peine pour limiter l'influence du joueur prêté par la Juventus. Un "comité d'accueil" que l'OL a d'ailleurs regretté. Les Rhodaniens auraient apprécié que l'arbitre "protège" davantage l'intégrité physique de son élément offensif.

Deuxième joueur offensif ayant subi le plus de fautes

Ce dernier est soumis à un rude traitement par ses adversaires. Depuis le début de la saison, sur les cinq matchs qu'il a disputés, il a subi 13 fautes. C'est le sixième plus haut total du championnat, et cela représente une moyenne d'une toutes les 30 minutes. Aucun autre avant-centre n'en a obtenu autant. Et parmi les attaquants, seul le Strasbourgeois Gessime Yassine (18) a reçu plus de mauvais coups.

De manière générale, l'Olympique lyonnais est la troisième formation ayant obtenu le plus de fautes (79, comme Le Havre). À l'inverse, il est la neuvième équipe concédant le plus de pénalités (71). Cette statistique est directement impactée par de nombreux facteurs, comme la possession de balle ou le profil des joueurs. Mais elle nous donne tout de même une indication sur le style plus ou moins agressif d'un collectif. Derrière, il faut savoir avoir le répondant nécessaire, et dans ce secteur, l'OL pourrait monter le curseur.