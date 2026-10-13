OL Lyonnes : dernière journée internationale ce mardi

Caroline Weir, capitaine de l’Ecosse (Photo by Omar Havana / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

La trêve internationale se conclut pour les internationales lyonnaises. Entre les barrages pour la Coupe du monde 2027, les qualifications olympiques et les matchs amicaux, dix Lyonnaises sont concernées par le programme du jour et de la nuit prochaine.

Les internationales lyonnaises retrouvent leur sélection une dernière fois pendant cette trêve. Plusieurs équipes jouent leur match retour dans les barrages européens pour le Mondial 2027, tandis que d'autres poursuivent leur préparation. La journée se prolongera dans la nuit de mardi à mercredi, avec notamment un nouveau duel entre Salma Paralluelo et Lily Yohannes. Voici le programme du jour détaillé joueuse par joueuse.

Ada Hegerberg, Ingrid Engen (Norvège)

Les deux Rhodaniennes retrouvent la Roumanie pour le match retour des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2027. Après leur victoire 2-0 à l'aller, les Norvégiennes ont pris une option sur la qualification et tenteront de finir le travail devant leur public.

Norvège – Roumanie : à 18 heures (barrages de qualification au Mondial 2027)

Les Néerlandaises affrontent de nouveau la Hongrie après avoir largement remporté la rencontre aller 8-0. Sauf incroyable retournement de situation, les Pays-Bas devraient valider leur place au tour suivant des barrages.

Pays-Bas – Hongrie : à 20h45 (barrages de qualification au Mondial 2027)

Caroline Weir (Écosse)

L'Écosse de Caroline Weir dispute également le match retour de son barrage face à la République tchèque. Les Écossaises se sont imposées 2-0 à l'aller et abordent donc ce match retour avec un avantage très intéressant.

Écosse – République tchèque : à 20h15 (barrages de qualification au Mondial 2027)

Jule Brand (Allemagne)

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2027, l'Allemagne poursuit sa préparation avec un amical face au Japon. Jule Brand tentera d'aider sa sélection à enchaîner après son succès 4-2 contre l'Australie lors de la première rencontre de cette fenêtre internationale.

Allemagne – Japon : à 17h45 (match amical)

Melchie Dumornay (Haïti)

Après une première rencontre assez compliquée contre le Japon, conclue par une défaite 5-1, Haïti retrouve les terrains face à l'Australie. Melchie Dumornay et ses coéquipières auront l'occasion de réagir lors de cette deuxième manche.

Haïti – Australie : à 21 heures (match amical)

Le Malawi de Tabitha Chawinga poursuit son parcours dans les qualifications africaines pour les Jeux olympiques de 2028. Après une victoire 2-0 à l'aller, elles retrouvent le Zimbabwe pour le match retour de ce deuxième tour.

Zimbabwe – Malawi : à 15 heures (match retour des qualifications aux JO 2028)

Salma Paralluelo (Espagne), Lily Yohannes (États-Unis)

La nuit de mardi à mercredi sera marquée par les retrouvailles entre deux coéquipières d'OL Lyonnes. Après une première confrontation remportée 2-0 par l'Espagne, Salma Paralluelo et Lily Yohannes se retrouvent une nouvelle fois lors de ce match amical disputé aux États-Unis. L'Espagnole avait notamment délivré une passe décisive lors de la première rencontre. Lily Yohannes, elle, avait raté un pénalty.

États-Unis – Espagne : mercredi 14 octobre à 1 h (match amical)

Le Brésil de Tarciane retrouve l'Argentine pour une deuxième rencontre amicale. Après une victoire 3-1 lors de la première confrontation, les Brésiliennes tenteront de confirmer leur supériorité dans ce duel sud-américain.

Brésil – Argentine : mercredi 14 octobre à 1 h 30 (match amical)