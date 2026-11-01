OL : "Il m'a beaucoup aidé", Merah évoque le rôle de son père

Dans son apprentissage du haut niveau à l'OL, Khalis Merah peut compter sur un soutien précieux en dehors du terrain. Ancien gardien de but et entraîneur, son père l'accompagne depuis ses débuts dans le football et continue de lui donner de nombreux conseils.

Derrière la progression d'un jeune joueur professionnel, l'entourage occupe souvent une place importante. Pour Khalis Merah, cet accompagnement passe notamment par son père, qui connaît bien les exigences du football. Présent depuis ses premières années dans ce sport, il reste aujourd'hui un interlocuteur privilégié pour le milieu offensif. C'est une relation qui dépasse le simple cadre familial et qui contribue à son développement.

Le ballon rond a toujours occupé une place importante dans la famille Merah. Son père, qui a évolué au poste de gardien de but à un bon niveau régional, lui a transmis très tôt sa passion et ses connaissances. Le Majolan reconnaît volontiers l'importance de cet environnement dans son parcours. "C'est vrai qu'avoir un père qui est dans le football depuis que je suis tout jeune, ça peut m'aider, surtout qu'il a joué à un assez bon niveau. Il m'a donné beaucoup de conseils", a-t-il confié vendredi.

Des conseils qui continuent après les matchs

Aujourd'hui encore, cette transmission se poursuit. Également coach, le paternel possède un regard technique qui lui permet de conseiller son fils au-delà de leur relation familiale. Les deux hommes échangent notamment après les rencontres, un moment privilégié pour revenir sur les performances du jeune Lyonnais. "Je parle beaucoup avec lui après les matchs. Il est aussi entraîneur, donc c'est toujours bien d'avoir des conseils supplémentaires en plus de ceux de son père", a glissé Khalis Merah. Nul doute donc qu'après l'affiche de ce dimanche contre Angers (17h15), tous se retrouveront, pour, on l'espère, débrifer d'une victoire.