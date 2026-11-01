Ce dimanche (17h15), le Parc OL sera encore loin de faire le plein face à Angers. D’autant plus que les spectateurs utilisant les transports en commun pour revenir sur Lyon vont devoir anticiper, en raison "d’un mouvement social" sur les lignes de métro et funiculaires à partir de 20h.

Y aurait-il eu plus de monde si le match s’était joué samedi soir comme cela était initialement prévu ? Peut-être bien même si la nouvelle programmation a été annoncée avec un peu d’avance, au contraire de PSG - OL il y a une semaine. Néanmoins, voir OL - Angers passer du samedi soir au dimanche en fin d’après-midi (17h15) a certainement eu une incidence sur la venue ou non des supporters au Parc OL. Dans la lignée des dernières affiches à Décines, le stade ne fera pas le plein pour la venue du SCO avec une affluence d’un peu plus de 40 000 spectateurs attendus.

Un coup de sifflet final autour de 19h10...

Et ce ne sont pas les dernières revendications au sein du réseau TCL qui arrangent les choses. Si le tramway permettant de faire la liaison entre Lyon et Décines ne sera pas impacté, un "mouvement social" aura lieu ce dimanche 1er novembre à partir de 20h, comme annoncé par les TCL samedi soir. Les métros A, B, C, D ainsi que les lignes de funiculaires F1 et F2 ne circuleront plus à partir de 20 heures. Ce qui veut donc dire qu’il va falloir anticiper le départ du Parc OL dès le coup de sifflet final pour celles et ceux qui souhaitent revenir dans le centre-ville à temps… Un casse-tête de plus.