OL : Fonseca a acté la fin de son histoire avec ses joueurs

Présent ce lundi matin à Décines au lendemain de la victoire 2-0 contre Angers, Paulo Fonseca a vécu ses derniers moments comme entraîneur de l'OL. Le technicien a définitivement acté son départ auprès de ses joueurs, les saluant une dernière fois.

La page n'est pas officiellement tournée par écrit, mais elle le sera d'ici peu. Car, sur le terrain, elle l'est déjà depuis ce lundi. Si Paulo Fonseca avait usé de malice pour noyer le poisson en affirmant qu'il sera au GOLTC "lundi matin", le coach portugais n'y était pas pour diriger la séance du jour. Il a bien passé le portail du centre d'entraînement, mais ce fut plus pour acter son départ qu'autre chose. Au lendemain de la victoire de l'OL sur Angers (2-0) et du mystère qui n'en était plus un sur son avenir, le Portugais a acté son départ en pleine saison à ses joueurs, comme annoncé par RMC.

Dans les tribunes de Stamford Bridge mardi pour le match du Sporting ?

Un dernier au revoir avant de mettre les voiles vers le Portugal pour retrouver son club de cœur, le Sporting, actuel troisième du championnat et disputant la Ligue des champions. Encore soutenu par ses joueurs dimanche après le succès en Ligue 1, Paulo Fonseca ne dirigera plus l'OL dans les heures qui viennent. Ne reste plus qu'à attendre le communiqué du club rhodanien pour que cette aventure prenne définitivement fin, huit mois avant son terme annoncé.