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Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : Fonseca a acté la fin de son histoire avec ses joueurs

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Présent ce lundi matin à Décines au lendemain de la victoire 2-0 contre Angers, Paulo Fonseca a vécu ses derniers moments comme entraîneur de l'OL. Le technicien a définitivement acté son départ auprès de ses joueurs, les saluant une dernière fois.

    La page n'est pas officiellement tournée par écrit, mais elle le sera d'ici peu. Car, sur le terrain, elle l'est déjà depuis ce lundi. Si Paulo Fonseca avait usé de malice pour noyer le poisson en affirmant qu'il sera au GOLTC "lundi matin", le coach portugais n'y était pas pour diriger la séance du jour. Il a bien passé le portail du centre d'entraînement, mais ce fut plus pour acter son départ qu'autre chose. Au lendemain de la victoire de l'OL sur Angers (2-0) et du mystère qui n'en était plus un sur son avenir, le Portugais a acté son départ en pleine saison à ses joueurs, comme annoncé par RMC.

    Dans les tribunes de Stamford Bridge mardi pour le match du Sporting ?

    Un dernier au revoir avant de mettre les voiles vers le Portugal pour retrouver son club de cœur, le Sporting, actuel troisième du championnat et disputant la Ligue des champions. Encore soutenu par ses joueurs dimanche après le succès en Ligue 1, Paulo Fonseca ne dirigera plus l'OL dans les heures qui viennent. Ne reste plus qu'à attendre le communiqué du club rhodanien pour que cette aventure prenne définitivement fin, huit mois avant son terme annoncé.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 2 Nov 26 à 14 h 32

      Il est sensé être sur le banc a Londres dans 28h, faut peut-etre que ça bouge

      Signaler
    2. Jmd71
      Jmd71 - lun 2 Nov 26 à 14 h 38

      CASSE TOI TOCARD !!

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    3. Avatar
      olgoneforever - lun 2 Nov 26 à 15 h 16

      J'attends le communiqué officiel notre club avant de commenter...
      Une chose est actée pour moi : pas possible d'aller plus haut avec lui ! Référence à MU...Vigo....etc...

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    4. Avatar
      KIM K - lun 2 Nov 26 à 15 h 30

      On n'ira pas plus haut avec n'importe quel entraineur , sans aucun doute , P Fonseca nous a peut être fait perdre quelques places en arrivant , mais va nous en faire perdre plus encore en partant maintenant .
      Meilleur que lui pour moins cher cela n'existe pas ; n'en déplaise aux antis .
      Il suffit d'écouter Coco pour comprendre si l'on est mature .

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    5. Gerard
      Gerard - lun 2 Nov 26 à 15 h 31

      ...Arrivé en cours de saison, parti en cours de saison (?)

      "Allez l'OL" !

      Signaler

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