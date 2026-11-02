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OL Académie : les U17 se rassurent, les U19 chutent en Alsace

  • par Enzo Catolino

    • Après une semaine de repos, les jeunes de l'Olympique lyonnais retrouvaient les terrains ce week-end. Pour cette reprise, les deux formations masculines engagées en championnat ont connu des fortunes diverses. Les U17 de Florent Balmont ont largement dominé l'AS Strasbourg (3-0), tandis que les U19 de Karim Bounouara ont été battus par le RC Strasbourg (1-0).

    Le bilan est contrasté pour l'académie lyonnaise. À Meyzieu, les U17 de l'OL ont su profiter de la réception de l'AS Strasbourg pour repartir de l'avant. Après leur défaite à Nancy (2-1) lors de la précédente journée, les joueurs de Florent Balmont ont retrouvé le chemin de la victoire avec trois buts inscrits (Mahichi, Khadraoui, Meguenni) et aucun encaissé. C'est un succès qui leur permet de reprendre confiance après plusieurs semaines irrégulières, marquées notamment par deux matchs nuls contre Dijon (2-2) et Sochaux (3-3). Au classement, les Lyonnais remontent à la cinquième place grâce à ce succès.

    Les U19 font une très mauvaise opération

    À l'inverse, le déplacement en Alsace n'a en revanche pas souri aux U19. Les joueurs de Karim Bounouara se sont inclinés sur la plus petite des marges face au RC Strasbourg (1-0). C'est une défaite qui vient interrompre leur dynamique après leur succès contre Pontarlier (2-0), obtenu lors de la dernière journée. Les Lyonnais espéraient enchaîner un deuxième résultat positif consécutif, mais ils sont finalement repartis sans aucun point alors que le RCSA n'affichaient que cinq points avant la rencontre et une avant-dernière place... Finalement, le club alsacien ne revient qu'à une petite longueur de l'OL, qui pointe à la onzième place de la poule B.

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