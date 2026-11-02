Avant de recevoir l'OL, la Real Sociedad perd le derby basque

En attendant de savoir quel entraîneur sera sur le banc, l'OL va retrouver la Ligue Europa jeudi soir (18h45) face à la Real Sociedad. Le club espagnol s'est incliné durant le week-end dans le derby basque face à l'Athletic Bilbao.

Pour préparer un match de Ligue Europa, on a connu mieux. Que ce soit pour l'OL ou la Real Sociedad, le week-end n'a pas été de tout repos avant de retrouver les joutes européennes jeudi à Anoeta (18h45). Si le club lyonnais s'est imposé en Ligue 1 contre Angers (2-0), il doit surtout composer avec le tremblement de terre qu'est le départ annoncé de Paulo Fonseca dans les heures qui viennent. Le Portugais ne devrait d'ailleurs pas être sur le banc jeudi au Pays basque, mais déjà bien en charge du Sporting Portugal.

Une première défaite dans le derby depuis deux ans

Du côté de la Sociedad, pas de changement d'entraîneur à l'horizon, mais Pellegrino Matarazzo n'a pas forcément marqué des points auprès de ses supporters, dimanche. En effet, la Real faisait le court déplacement à San Mamès pour affronter l'Athletic Bilbao pour le derby basque. Malheureusement, les coéquipiers de Mamadou Sarr ont perdu 2-1, une première depuis novembre 2024 dans ce duel régional. Actuellement cinquième de Liga, la Real Sociedad aura certainement à cœur de se racheter jeudi en Ligue Europa.