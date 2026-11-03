Ernest Nuamah aime le Parc OL

Meilleur buteur de l'OL cette saison, Ernest Nuamah a marqué à six reprises en treize apparitions. Toutes ses réalisations ont été inscrites à Décines.

On pensait à Loïs Openda, Pavel Šulc, voire à Corentin Tolisso. Mais pour l'instant, et même si le capitaine est souvent décisif, c'est Ernest Nuamah qui soulage l'Olympique lyonnais en l'absence du Belge et du Tchèque. Dimanche, il a ouvert le score contre Angers (2-0). De quoi lancer son équipe vers la victoire. Et ce, alors qu'il occupait un poste inhabituel d'avant-centre. Avec la pénurie actuelle autour des 9 (restent les jeunes Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodroguez), le club tient peut-être sa solution intérimaire.

11 buts sur 15 inscrits au Parc OL par Ernest Nuamah

En tout cas, le Ghanéen fait gonfler ses statistiques, notamment au Parc OL. C'est là qu'il a marqué ses six réalisations de l'exercice 2026-2027. On l'a vu trouver la faille contre le Sparta Prague, puis Auxerre, Rennes (x2), le SCO et enfin Crystal Palace en Ligue Europa. Ce stade, il l'apprécie grandement, car sur ses quinze buts avec les Rhodaniens, il en a inscrit onze à Décines.

D'ici la trêve internationale, et donc au retour attendu de Loïs Openda, les coéquipiers de Moussa Niakhaté se déplaceront deux fois, à la Real Sociedad (jeudi) et à Brest (dimanche). Il serait bien pour sa formation qu'Ernest Nuamah parvienne maintenant à exporter sa réussite à domicile loin de ses bases.