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Ernest Nuamah buteur, et Athekame, contre Angers, le 1er novembre 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ernest Nuamah aime le Parc OL

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Meilleur buteur de l'OL cette saison, Ernest Nuamah a marqué à six reprises en treize apparitions. Toutes ses réalisations ont été inscrites à Décines.

    On pensait à Loïs Openda, Pavel Šulc, voire à Corentin Tolisso. Mais pour l'instant, et même si le capitaine est souvent décisif, c'est Ernest Nuamah qui soulage l'Olympique lyonnais en l'absence du Belge et du Tchèque. Dimanche, il a ouvert le score contre Angers (2-0). De quoi lancer son équipe vers la victoire. Et ce, alors qu'il occupait un poste inhabituel d'avant-centre. Avec la pénurie actuelle autour des 9 (restent les jeunes Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodroguez), le club tient peut-être sa solution intérimaire.

    11 buts sur 15 inscrits au Parc OL par Ernest Nuamah

    En tout cas, le Ghanéen fait gonfler ses statistiques, notamment au Parc OL. C'est là qu'il a marqué ses six réalisations de l'exercice 2026-2027. On l'a vu trouver la faille contre le Sparta Prague, puis Auxerre, Rennes (x2), le SCO et enfin Crystal Palace en Ligue Europa. Ce stade, il l'apprécie grandement, car sur ses quinze buts avec les Rhodaniens, il en a inscrit onze à Décines.

    D'ici la trêve internationale, et donc au retour attendu de Loïs Openda, les coéquipiers de Moussa Niakhaté se déplaceront deux fois, à la Real Sociedad (jeudi) et à Brest (dimanche). Il serait bien pour sa formation qu'Ernest Nuamah parvienne maintenant à exporter sa réussite à domicile loin de ses bases.

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    3 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - mar 3 Nov 26 à 12 h 51

      Le parc ol aime maintenant nuamah et pourtant, Il a subi quelques critiques au début

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mar 3 Nov 26 à 12 h 55

      Ah ah , le parc OL aime Ernest quand il vient en mode turbo et qu'il score...

      Signaler
      1. Avatar
        Interol - mar 3 Nov 26 à 13 h 05

        C'est un public de girouettes ?

        Signaler

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