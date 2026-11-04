Après un dernier match disputé dimanche face à Angers, Paulo Fonseca quitte l'OL. Le club lyonnais a officialisé ce qui était entendu depuis plusieurs heures déjà : le Portugais ne sera plus sur le banc alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2027.
Une surprise qui n'en est plus une ! Si voir Paulo Fonseca quitter son poste dès le mois de novembre relève d'un scénario que personne n'imaginait, la nouvelle a eu le temps d'être digérée depuis dimanche soir. Le communiqué publié ce mercredi par l'OL n'a donc surpris personne. Arrivé en février 2025 et sous contrat jusqu'en juin 2027, Fonseca n'ira pas au bout de son aventure avec le club rhodanien. Face à l'intérêt prononcé du Sporting Portugal, qui versera 5M€ au club rhodanien, le technicien a souhaité y répondre favorable, quitte à laisser la formation lyonnaise et ses joueurs en plein milieu de saison, ce que l’OL « regrette profondément ».
Maciel assure l'intérim
Le choix peut être compréhensible ou non, mais l'aventure est désormais terminée entre le Portugais et l'OL. La victoire contre Angers (2-0) dimanche a donc été le 83e et dernier match dirigé par le technicien de 53 ans. Si des discussions pour une potentielle prolongation avaient débuté avec la direction de l'OL et que Paulo Fonseca avait toujours rappelé sa joie d'entraîner dans la capitale des Gaules, l'appel du coeur a donc poussé à tout envoyer bazarder dès le mois de novembre. Dans son communiqué, l'OL avance également que Jorge Maciel assurera l'intérim contre la Real Sociedad, comme écrit ces derniers jours sur Olympique-et-Lyonnais, en attendant l'officialisation du nouveau coach, qui pourrait être Carlos Vicens.
Son discours évasif dimanche soir , c'était un chef d'oeuvre d'hypocrisie tout de même ... à l'image du personnage ( désolé pour ses fans , je m'excuse ) .
Je ne vois pas en quoi ça aurait posé problème de répondre honnêtement et franchement , au lieu de raconter ces salades ...
Le lendemain matin il disait adieu à ses joueurs ...
Oui c'est pas trés reluisant...
aucune classe et un faux jeton de première .
C'est quand même sidérant qu'il n'y ait qu'un communiqué. Pas de conférence de presse sur le sujet ? Le pauvre Jorge Maciel va devoir a répondre a toutes ces questions ce soir à 19h30 ?
Une conférence de presse pour un départ ? ça serait assez original
pourquoi original ?
c'est quand même un changement majeur dans l'organisation du club ?
On s'attend plutôt à une conférence de presse pour l'arrivée d'un entraineur. Le départ fait le plus souvent l'objet d'un communiqué
A part dans le dernier paragraphe du communiqué officiel produit par le club (cf ci-dessous) , on ne retrouve pas trop le ton ton mielleux qui est de rigueur habituellement dans ce genre de texte.
C'est bien Paulo Fonseca, seul contre tous, qui a pris tout le monde de cours en abandonnant le navire, le club et tous ses joueurs. Quelle image LAMENTABLE, il renvoie à tous les joueurs et notamment les jeunes.
"Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison.
Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. Dans une période aussi déterminante de la saison, l’Olympique Lyonnais estime que l’ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club.
La direction a donc pris acte de la décision de Paulo Fonseca et s’active dès à présent afin d’identifier son successeur. La recherche s’orientera vers un profil capable de s’inscrire dans la continuité du projet sportif, avec des principes et une exigence correspondant à ceux développés au cours des derniers mois.
Dans l’attente de cette nomination, Jorge Maciel assurera la responsabilité de l’équipe professionnelle jusqu’à la prochaine trêve internationale et dirigera notamment le groupe face à la Real Sociedad ce jeudi en Europa League, puis lors du déplacement à Brest dimanche.
Le Sporting Portugal versera une indemnité de 5 M€ à l'OL en raison de la rupture anticipée du contrat de Paulo Fonseca.
L’Olympique Lyonnais tient à remercier Paulo Fonseca pour son investissement, son exigence et le travail accompli depuis son arrivée au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.
En clair : restons en bon terme, car on ne sait pas de quoi l'avenir peut etre fait...
Fait par l'IA ce communiqué. Rien de bien personnel.
Je me disais la même chose, c'est fait par une IA.
En effet , à part la phrase bateau classique lors d'une séparation et rupture de contrat , le ton est sec et ne laisse pas place a l'ambiguité : il a bien planté le club et ce dernier ne souhaitait pas du tout son départ et même ne s'y attendait pas du tout .
Il a tout négocié dans le dos du club et depuis longtemps , peut être même avant l'été .
Certains disent que ça arrange tout le monde , pas vraiment concernant l'OL , qui se retrouve sans coach en plein début de saison , ce qui n'était pas du tout prévu .
"Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison."
Ils soulignent le timing déplorable , je dirai même lamentable , de cette brutale séparation .
Perso je ne veux plus entendre parler de ce coach , ses fans lui trouveront encore des excuses et seront d'accord avec lui , c'est leur choix .
Effectivement le communiqué est clair, et sans ambiguïté.
Il confirme ce que nous savions tous.
Et le club a eu parfaitement raison de mettre fin à cette situation qui serait devenue insupportable, et invivable.
Le dernier paragraphe n'est là que pour la forme, et n'a bien sur aucun intérêt.
Concernant l'importance que cet individu semble placer dans "la fidélité", au fond celle que je plains le plus c'est sa femme. Je ne serais pas trop en confiance à sa place.
Par curiosité j'ai donné à Gemini le prompt suivant :
"Rédige le communiqué officiel de l'OL pour le départ de Fonseca au Sporting avec 5 M€ d'indemnité et Maciel en intérim pour les matchs de Coupe d'Europe et de championnat"
Sans rien ajouter d'autre.
Et il me donne un résultat proche du vrai communiqué, quasi un copier-coller !
"COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Lyon, le 4 novembre 2026
Départ de Paulo Fonseca, Jorge Maciel nommé entraîneur par intérim
L'Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord avec le Sporting Clube de Portugal pour la mutation de son entraîneur principal, Paulo Fonseca, qui a exprimé le souhait de rejoindre la formation lisboète.
Face à la volonté de Paulo Fonseca de relever ce nouveau défi dans son pays natal, la direction de l'Olympique Lyonnais a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'institution de ne s'appuyer que sur des forces totalement engagées dans le projet du club. Les deux clubs ont finalisé ce jour un accord global prévoyant le versement, par le Sporting CP, d'une indemnité compensatoire fixée à 5 millions d'euros afin de libérer le technicien de ses obligations contractuelles.
Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur principal, la direction sportive a décidé de confier la responsabilité de l'équipe première à Jorge Maciel. Déjà impliqué dans le projet tactique du club, il assurera l'intérim avec effet immédiat. Il aura pour mission de préparer et de diriger le groupe professionnel lors des prochaines échéances décisives de l'équipe, tant pour les rencontres à venir en Coupe d'Europe que pour les prochains matchs de championnat.
L'Olympique Lyonnais travaille d'ores et déjà activement à l'identification d'un successeur dont la philosophie de jeu et l'exigence répondront aux ambitions élevées du club pour la suite de la saison.
L’ensemble du club tient à remercier Paulo Fonseca pour son professionnalisme et le travail accompli au quotidien durant son mandat sur le banc lyonnais, et lui souhaite une bonne continuation dans ses futurs projets.
On peut imaginer que l'IA s'est déjà nourrie du communiqué officiel...
Oui il fallait faire le test avant car l'IA s'est inspirée totalement du communiqué officiel , qu'elle a littéralement plagié !
Bonnes remarques, je me suis fait piéger 😆