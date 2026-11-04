L'OL officialise le départ de Paulo Fonseca

Après un dernier match disputé dimanche face à Angers, Paulo Fonseca quitte l'OL. Le club lyonnais a officialisé ce qui était entendu depuis plusieurs heures déjà : le Portugais ne sera plus sur le banc alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2027.

Une surprise qui n'en est plus une ! Si voir Paulo Fonseca quitter son poste dès le mois de novembre relève d'un scénario que personne n'imaginait, la nouvelle a eu le temps d'être digérée depuis dimanche soir. Le communiqué publié ce mercredi par l'OL n'a donc surpris personne. Arrivé en février 2025 et sous contrat jusqu'en juin 2027, Fonseca n'ira pas au bout de son aventure avec le club rhodanien. Face à l'intérêt prononcé du Sporting Portugal, qui versera 5M€ au club rhodanien, le technicien a souhaité y répondre favorable, quitte à laisser la formation lyonnaise et ses joueurs en plein milieu de saison, ce que l’OL « regrette profondément ».

Maciel assure l'intérim

Le choix peut être compréhensible ou non, mais l'aventure est désormais terminée entre le Portugais et l'OL. La victoire contre Angers (2-0) dimanche a donc été le 83e et dernier match dirigé par le technicien de 53 ans. Si des discussions pour une potentielle prolongation avaient débuté avec la direction de l'OL et que Paulo Fonseca avait toujours rappelé sa joie d'entraîner dans la capitale des Gaules, l'appel du coeur a donc poussé à tout envoyer bazarder dès le mois de novembre. Dans son communiqué, l'OL avance également que Jorge Maciel assurera l'intérim contre la Real Sociedad, comme écrit ces derniers jours sur Olympique-et-Lyonnais, en attendant l'officialisation du nouveau coach, qui pourrait être Carlos Vicens.