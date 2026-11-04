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Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : "Ça a été un choc", Louis-Jean évoque le départ de Fonseca

  • par Enzo Catolino

    • Le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal a pris de court la direction lyonnaise. Dans un entretien accordé à la chaîne du club, Matthieu Louis-Jean est revenu sur les circonstances de cette séparation, les négociations avec le club portugais et les intentions de l'OL pour la suite de la saison.

    Le départ de Paulo Fonseca n'était visiblement pas dans les plans de l'Olympique lyonnais, en tout cas pas aussi rapidement. Alors que le club souhaitait poursuivre et finir sa saison avec le technicien portugais, celui-ci a finalement exprimé son envie de rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. C'est une décision qui a pris de court la direction, comme l'a reconnu Matthieu Louis-Jean. "Ça a été une grande surprise, vraiment. Quand Paulo est venu me voir pour m’annoncer qu’il voulait quitter l’Olympique lyonnais, ça a été un choc, une surprise", a-t-il expliqué.

    L'OL souhaitait pourtant conserver son entraîneur, avec lequel un effectif avait été construit pour répondre aux ambitions du club sur trois compétitions. "On a construit un effectif et une équipe pour pouvoir performer cette saison et sur les trois compétitions. Donc il était important de continuer avec notre coach", a-t-il rappelé. Mais face à la volonté insistante de Paulo Fonseca, la direction a finalement dû se résoudre à négocier son départ.

    L’OL a voulu défendre ses intérêts économiques

    Matthieu Louis-Jean assure que le club n'a pas souhaité retenir un entraîneur qui n'est plus investi pleinement dans le projet sportif lyonnais. "On ne voulait pas avoir un coach qui ne soit pas concentré, motivé à 150 % pour l’Olympique lyonnais", a-t-il justifié. Une fois la décision prise, l'OL a donc entamé les discussions avec le Sporting Portugal afin de trouver un accord financier. "Quand on a décidé de le laisser partir, bien sûr qu’il fallait aussi défendre les intérêts du club, que ce soit sportif et économique. On a commencé à échanger avec le Sporting et il fallait aussi qu’économiquement on s’y retrouve", a détaillé le dirigeant.

    Il insiste également sur la volonté de valoriser le départ du technicien portugais : "On valorisait notre coach sportivement. [...] Il fallait trouver une valorisation qui soit bonne pour nous. C’est ce qu’on a pu faire." La séparation n'a pas été simple à accepter pour la direction. Des discussions avaient notamment été entamées autour d'une éventuelle prolongation. "Bien sûr qu’il y avait une projection sur le long terme", a confirmé Matthieu Louis-Jean, tout en reconnaissant que la situation a changé brutalement.

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