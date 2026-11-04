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Ernest Nuamah buteur, et Athekame, contre Angers, le 1er novembre 2026.
Ernest Nuamah buteur, et Athekame, contre Angers, le 1er novembre 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Real Sociedad - OL : Abner et Athekame titulaires, des alertes pour Nuamah et Niakhaté

  • par David Hernandez

    • Après avoir perdu à Hoffenheim, l'OL veut retrouver sa marche en avant jeudi (18h45) face à la Real Sociedad. Malgré l'enchainement des matchs, Abner et Zachary Athekame continueront sur les côtés de la défense.

    De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

    Oui, il y a bien un match à jouer jeudi soir (18h45). L'actualité lyonnaise tourne autour du départ de Paulo Fonseca, mais il ne faut pas oublier le sportif. Et il est plutôt important au Pays Basque avec ce choc contre la Real Sociedad. Après avoir perdu à Hoffenheim il y a deux semaines, l'OL est plutôt dans l'obligation de faire un résultat à Anoeta pour continuer à croire au top 8 de la phase de ligue de la Ligue Europa. Ça ne s'annonce pas facile mais Jorge Maciel a avoué qu'il ne fixait "pas d'ordre d'importance" entre ce rendez-vous européen et le déplacement à Brest.

    Il pourrait bien y avoir un peu de turnover en raison notamment des nombreuses absences, mais on sera loin de ce qui a été vu en Allemagne. D'ailleurs, à la question de savoir si des joueurs qui ont pas mal tiré sur la corde pouvaient être reposés, l'entraîneur portugais a été plutôt catégorique. "Abner et Zachary (Athekame) seront titulaires".

    Maciel : "On espère récupérer Nuamah et Niakhaté contre Brest"

    Il faut espérer que l'OL ne lessive pas trop ses latéraux, car on a vu ces dernières semaines que les physiques lyonnais étaient mis à rude épreuve et pouvaient entraîner de longues absences. Loïs Openda, Pavel Šulc, Mohamed Ouedraogo, Tyler Morton... Des joueurs importants sur lesquels Maciel ne cracherait pas jeudi soir. Mais, comme rien ne veut tourner rond dans la capitale des Gaules, deux absences majeures se sont ajoutées ce mercredi.

    N'ayant pas fait le voyage à Saint-Sébastien, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté restent même incertains pour aller à Brest. "Ils ont eu des alertes musculaires. On espère les récupérer pour le match dimanche à Brest. On attend des nouvelles, on ne sait pas encore si on peut ou pas. On va voir quand on rentre à Lyon quelle est l'évolution." L'OL n'avait pas franchement besoin de ça en plus dans cette période...

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