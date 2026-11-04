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Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
Paulo Fonseca après la victoire de l’OL contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après son départ de l'OL, Paulo Fonseca adresse un message aux Lyonnais

  • par Enzo Catolino
  • 5 Commentaires

    • Quelques heures après l'officialisation de son départ de l'Olympique lyonnais, Paulo Fonseca a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Le technicien portugais a publié un long message pour remercier le club, ses joueurs et les supporters, auxquels il assure qu'une partie de son cœur restera attaché à Lyon.

    La page Paulo Fonseca est définitivement tournée à l'OL. Après l'annonce de son départ, l'ancien entraîneur lyonnais a souhaité s'adresser une dernière fois à ceux qui ont accompagné son aventure. Sur ses réseaux sociaux, ce mercredi, le Portugais a partagé son émotion au moment de quitter un club auquel il s'est profondément attaché.

    Paulo Fonseca remercie toute la famille lyonnaise

    Dès les premières lignes de son message, le technicien reconnaît la difficulté de cette séparation : "Aujourd'hui, je fais mes adieux à l'Olympique lyonnais, et c'est bien plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé." Il revient notamment sur la place prise par Lyon dans sa vie, décrivant un endroit devenu "bien plus qu'un lieu où je travaillais". Ensuite, il a tenu à remercier l'ensemble des personnes qui ont partagé son quotidien au club. De la présidente aux salariés, en passant par son staff et ses joueurs, Fonseca a tenu à remercier tout le monde. Il a également réservé une attention particulière aux supporters lyonnais, qu'il remercie pour leur passion et leur accueil.

    "Une partie de mon cœur restera toujours à Lyon"

    Le Portugais évoque aussi la suite de sa carrière. Alors qu'il s'apprête à rejoindre le Sporting Portugal, il parle d'un rêve qu'il porte depuis son enfance et qu'il va désormais pouvoir réaliser. "Je suis heureux et reconnaissant pour ce qui m'attend, mais une partie de mon cœur restera toujours à Lyon", écrit-il avant de conclure son message par un dernier hommage au club. De quoi faire passer un peu mieux la pilule ?

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    5 commentaires
    1. Tongariro
      Tongariro - mer 4 Nov 26 à 18 h 11

      Pour ceux qui ont twitter : https://x.com/PFonsecaCoach/status/2118000270470717872

      Il se fait défoncer par les supporters de l'OL en réponse 😉

      Bravo Paulo, aujourd'hui Rudi Garcia n'est plus le pire humain passé par l'OL (hors Textor, bien sûr, qui est hors concours) !
      (en plus Garcia et sa Belgique ont éliminé les USA de Trump chez eux cet été)

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    2. Avatar
      gOLdorak - mer 4 Nov 26 à 18 h 13

      « Merci pour le chèque ! Gloire à moi ! »

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    3. cpt
      cpt - mer 4 Nov 26 à 18 h 19

      On s'en torche le cul de son message.

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    4. Avatar
      Poupette38 - mer 4 Nov 26 à 18 h 21

      HS . Ancien président historique du FC Metz Carlos Molinari est décédé

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    5. Avatar
      Nestorlafoudre - mer 4 Nov 26 à 18 h 30

      Je viens de lire ce texte sur LinkedIn :
      Le plus inquiétant, ce n'est pas toujours un collaborateur qui démissionne.
      C'est celui qui reste, mais qui ne croit plus à ce qu'il fait.

      Signaler

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