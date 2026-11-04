Tarascon, Hamel... Maciel dévoile le nouveau staff de l'OL

Assurant l'intérim sur le banc de l'OL pour les deux prochains matchs, Jorge Maciel va notamment s'appuyer sur Adrien Tarascon comme adjoint. Délesté des hommes de Paulo Fonseca, le staff sera composé d'éléments présents avant l'arrivée du coach portugais.

De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

C'est un intérim de deux matchs et il ne durera pas plus. Matthieu Louis-Jean a plutôt été clair sur la question, le futur entraîneur de l'OL devrait arriver en début de trêve internationale. Cette dernière débutera lundi prochain suite au déplacement dominical à Brest en Ligue 1. Cela sera le deuxième voyage de suite pour Jorge Maciel après celui à Saint-Sébastien ce jeudi en Ligue Europa. Propulsé sur le devant de la scène suite au départ de Paulo Fonseca, le Portugais va faire dans la continuité, tout en cherchant une rupture avec le désormais ex-coach. Pour l'aider dans sa mission d'une semaine, Maciel s'appuiera sur des hommes qui étaient déjà présents pour certains avant même l'arrivée de Fonseca.

Des hommes présents depuis un moment à l'OL

On pense notamment à Yannick Pothier, qui prendra place sur le banc comme "chef" des analystes vidéos. Bien plus en hauteur, Geoffrey Garcia, "qui sera dans une vision plus globale", et Florian Luong, "qui est plus en contact et plus responsable pour les phases de coups de pied arrêtés", continueront leur mission d'analyste. Comme adjoint au plus proche de lui, Jorge Maciel s'appuiera sur Adrien Tarascon, qui était en charge du développement individuel depuis son arrivée il y a environ un an. Enfin, Sébastien Hamel, d'ordinaire entraîneur de gardiens de la réserve, prendra la place d'Antonio Ferreira. L'ancien portier français avait déjà occupé ce rôle il y a deux ans avec Jorge Maciel contre Ludogorets.