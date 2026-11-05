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Après l’officialisation du départ de Paulo Fonseca de l’Olympique lyonnais, ses anciens joueurs ont tenu à adresser un message de remerciement à leur ancien entraîneur sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, l’histoire est officiellement terminée. Après plusieurs jours de rumeurs, l’OL a annoncé ce mercredi 4 novembre la séparation avec Paulo Fonseca, qui va rejoindre le Sporting Portugal. C’est une nouvelle qui marque la fin d’une aventure de près de deux ans entre le technicien et le club rhodanien. Son départ intervient en pleine saison et le Portugais laisse derrière lui un groupe avec lequel il avait noué une relation particulière.

Tolisso et Merah parmi les premiers à saluer leur entraîneur

Ce n’est pas anodin si ce sont eux qui se sont manifester en premier. Corentin Tolisso a tenu à adresser un message à celui qui lui avait confié le brassard de capitaine. Le milieu de terrain avait déjà montré son attachement à son entraîneur lors de la victoire face à Angers (2-0), le dimanche 1er novembre. Après avoir inscrit le deuxième but lyonnais, il s’était directement dirigé vers le banc pour célebrer avec son technicien. De son côté, Khalis Merah a également souhaité remercier Paulo Fonseca. Le jeune Lyonnais aura bénéficié de la confiance de l’entraîneur pour effectuer ses premières minutes en professionnel et ainsi pleinement évoluer sous ses ordres. Ces messages reflètent l’empreinte laissé par l’entraîneur portugais dans le vestiaire lyonnais.