OL : le successeur de Fonseca nommé « début de semaine prochaine »

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Jorge Maciel assurant l’intérim contre la Real Sociedad et Brest, l’OL n’annoncera le successeur de Paulo Fonseca qu’en début de semaine prochaine. Tout laisse à penser que Carlos Vicens sera l’heureux élu.

C’est une situation que les dirigeants lyonnais n’auraient pas imaginée il y a une semaine de cela. Pourtant, la direction sportive de l’OL se retrouve bien dans une situation inconfortable suite à la décision de Paulo Fonseca. En choisissant de répondre favorablement à l’appel du Sporting Portugal, l’entraîneur laisse en plan tout un projet construit depuis deux ans. Un départ « surprise » et dont le timing n’a clairement pas plu à Matthieu Louis-Jean et à l’ensemble des dirigeants rhodaniens. Cela peut se comprendre, mais après la surprise, il faut désormais réagir. Jorge Maciel gèrera les deux matchs qui arrivent avant la trêve avec la Real Sociedad ce jeudi (18h45) puis Brest dimanche (17h15).

Louis-Jean : « On a déjà eu quelques discussions avec lui »

Une solution intérimaire avant définitivement tourner la page Fonseca dans les prochains jours. Avec la trêve internationale qui débute lundi prochain, l’OL a un peu de chance dans son malheur, car cela permettra au nouveau coach de prendre ses marques. Le successeur de Paulo Fonseca sera en tout cas intronisé dans la foulée du match à Brest, comme l’a laissé entendre Louis-Jean. « Il arrivera probablement au début de la trêve internationale ». Si le directeur sportif n’a pas dévoilé l’identité de l’heureux élu, il semblerait que le choix soit déjà fait puisque Louis-Jean a « déjà eu quelques discussions avec lui« . Tout laisse à penser que le choix lyonnais se porte sur Carlos Vicens.