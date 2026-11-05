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Real Sociedad - OL : Merah en faux 9, Boudache à droite
Kaïl Boudache avec l’OL contre le Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Real Sociedad – OL : Merah en faux 9, Boudache à droite

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Ce jeudi, l’OL affronte la Real Sociedad avec l’ambition de se rattraper après la défaite à Hoffenheim. Face aux différentes absences offensives, Jorge Maciel a choisi de relancer Khalis Merah en attaquant fuyant. Il fera équipe avec Keito Nakamura et Kaïl Boudache, préféré à Julien Duranville.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

L’après Paulo Fonseca commence ce jeudi soir (18h45). Confronté à un vrai séisme depuis une semaine suite à la décision surprise du Portugais, l’OL doit désormais ouvrir une nouvelle page dans son histoire. Elle débute avec Jorge Maciel, qui sera sur le banc ce jeudi contre la Real Sociedad puis dimanche à Brest, avant de faire confiance à un nouveau technicien, qui pourrait bien être Carlos Vicens. En attendant de connaître l’identité en début de semaine prochaine, la formation lyonnaise doit faire le travail sur le terrain et cela passe par Anoeta en Ligue Europa.

Pour sa première, Maciel doit composer avec plusieurs absences, notamment sur la ligne offensive. En plus de Loïs Openda et Pavel Sulc, Ernest Nuamah manque aussi à l’appel. Comme il l’avait avoué, l’entraîneur portugais n’a pas fait dans le turnover. Il a quand même choisi de faire souffler Julien Duranville, qui vient d’enchainer trois titularisations de suite en Ligue 1. L’espoir belge est remplacé par Kaïl Boudache.

La composition de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Boudache, Merah, Nakamura

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19 réponses

  1. Tongariro
    Tongariro

    Vivement la trêve et que Nuamah et Niakhaté reviennent.
    Vivement qu’Openda revienne aussi.

    En tout cas pour ce soir, je considère que ce serait un exploit si on arrive à gagner là bas vu l’adversaire, les blessés et surtout le contexte avec des joueurs indubitablement affectés par le départ en traître de l’autre ordure (et Tolisso doit se sentir d’ailleurs bien c*n de l’avoir pris dans ses bras, en pensant sûrement que Fonseca partait par obligation, comme Mikau, alors que cet abject et répugnant personnage avait juste décidé d’en**ler tout le monde !).

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    1. RBV
      RBV

      Match nul ça serait un super résultat ! Et pareil à Brest…

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    2. Juni38
      Juni38

      Dans la hiérarchie , je le mettrai bien désormais en numéro 1 des coachs dont on ne gardera pas un bon souvenir et qu’on n’a plus envie de revoir jamais dans la cité des Gaules ( en restant poli ).
      Je pense qu’il détrône des gens comme Garcia ou Claude Puel ?

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      1. Avatar
        Gregaussie

        é possible

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        Gregaussie

        Son « é difficil » va rester comme le « c’est pas anodin » de Cheyrou.

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      pathetikOL

      et pourtant Merah est votre chouchou ! 🙃encore un peu tendre le gone … on va espérer qu’il me fasse mentir ce soir …

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    4. Avatar
      fandelol

      Pas possible de le mettre devant Puel. Faut quand même se rappeler que le mecs a stopper notre série de victoires en championnat alors qu’il avait largement l’équipe pour continuer à gagner. En 3 ans, il ne l’a même pas remporté une fois.
      Pour Garcia, c’est kiff kiff à mon sens.

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  2. Avatar
    Gregaussie

    Bonsoir à tous,
    Place au foot, on peut voir un beau match, il met la meilleure équipe sur le papier.
    Allez l’OL❤️💙

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  3. Avatar
    brad

    Faut croire que Nicolas ne donne pas encore des signes favorables aux entrainements ou alors il paie sa désinvolture par rapport au club , ça reste un guerrier malgré tout avec trop d’images encore dans sa tête de sa CDM…..c’est dommage qu’il renvoi cette image car il y a encore peu on mettait Abner loin de Taglafico……

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    1. Juni38
      Juni38

      Comme disait un certain coach : il n’est pas prêt .

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  4. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Salut,
    Cette fois on ne saborde pas le match d’Europa, pour Brest on verra plus tard.
    Les meilleurs, (ou les moins mauvais) du moment sont alignés.
    Alors on y croit.
    ALLEZ L’OL ! 💖💙

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      pathetikOL

      effectivement la meilleure équipe disponible … au moins éviter trop de blessés et une humiliation comme les Lensois. Le duo de corses qui a viré Toppmoller est en train de saborder le club, le fameux principe de Peter … et dire que certains comme Udol prétendaient à l’EDF, on comprend mieux certaines fois les choix de DD. Il faut arrêter d’envoyer en LDC des clubs qui jouent un match par semaine, vendent leurs meilleurs joueurs et se voient plus beaux qu’ils ne sont en ratant leur recrutement. C’est aussi la responsabilité de Labrune et de la LFP qatarosarkozyste qui a liquidé le championnat domestique pour pouvoir se concentrer sur la LDC.Textor en son temps avait été un des rares à dénoncer cela …
      Allez l’OL !

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    2. Tongariro
      Tongariro

      La mafia corse de Lens qui a viré Toppmoller qui avait gagné le PSG au Trophée des champions et qui avait gagné son premier match de LdC.

      Mais je n’en dirai pas plus car connaissant les liens de Dede Passion avec ces milieux du grand banditisme insulaire, j’ai pas envie de voir ma maison être dynamitée…

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  5. Olympien First
    Olympien First

    Bon, un p’tit lien serait le bienvenu!
    Merci par avance…

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    1. Tongariro
      Tongariro

      Quelle honte de demander ça alors que le foot français souffre financièrement !!!

      (merci d’avoir demandé, j’étais aussi en galère ce soir 🙂 )

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  6. janot06
    janot06

    https://jack01eo.mpaver6fuiwild.my/fr/football/uefa-europa-league-4506687/real-sociedad-vs-lyon.html?icg=RlI&ilang=fr

    Bon match.

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    1. Olympien First
      Olympien First

      Merci @janot06! Bon match à toi aussi.

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    2. Tongariro
      Tongariro

      Quelle honte de donner des liens de sites illégaux alors que le foot français souffre financièrement !!!

      (merci pour le lien 🙂 le site que je consultais est pas accessible ce soir..)

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    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69

      Salut janot,
      Non seulement t’as Canal, et en plus tu fournis les liens !
      Bravo! 😄

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