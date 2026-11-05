Real Sociedad – OL : Merah en faux 9, Boudache à droite

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Ce jeudi, l’OL affronte la Real Sociedad avec l’ambition de se rattraper après la défaite à Hoffenheim. Face aux différentes absences offensives, Jorge Maciel a choisi de relancer Khalis Merah en attaquant fuyant. Il fera équipe avec Keito Nakamura et Kaïl Boudache, préféré à Julien Duranville.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

L’après Paulo Fonseca commence ce jeudi soir (18h45). Confronté à un vrai séisme depuis une semaine suite à la décision surprise du Portugais, l’OL doit désormais ouvrir une nouvelle page dans son histoire. Elle débute avec Jorge Maciel, qui sera sur le banc ce jeudi contre la Real Sociedad puis dimanche à Brest, avant de faire confiance à un nouveau technicien, qui pourrait bien être Carlos Vicens. En attendant de connaître l’identité en début de semaine prochaine, la formation lyonnaise doit faire le travail sur le terrain et cela passe par Anoeta en Ligue Europa.

Pour sa première, Maciel doit composer avec plusieurs absences, notamment sur la ligne offensive. En plus de Loïs Openda et Pavel Sulc, Ernest Nuamah manque aussi à l’appel. Comme il l’avait avoué, l’entraîneur portugais n’a pas fait dans le turnover. Il a quand même choisi de faire souffler Julien Duranville, qui vient d’enchainer trois titularisations de suite en Ligue 1. L’espoir belge est remplacé par Kaïl Boudache.

La composition de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Boudache, Merah, Nakamura