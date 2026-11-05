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Real Sociedad - OL : Kang présente à Saint-Sébastien
Michele Kang, patronne de l’OL et d’OL Lyonnes (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Real Sociedad – OL : Kang présente à Saint-Sébastien

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La présidente de l’OL, Michele Kang a décidé d’assister à la rencontre de Ligue Europa contre la Real Sociedad.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Saint-Sébastien.

Pour la première fois de la saison en Ligue Europa, les joueurs de l’OL pourront compter sur le soutien de leur présidente. Michele Kang, qui ne souhaite pas s’exprimer publiquement sur le sportif, est présente ce jeudi dans les travées du stade d’Anoeta. Après la décision de Paulo Fonseca de s’en aller, le club lyonnais doit désormais passer à autre chose.

Présence de l’ensemble des dirigeants

Une transition assurée par Jorge Maciel en attendant la probable nomination de l’Espagnol Carlos Vicens. L’ancien adjoint de Paulo Fonseca débute donc son intérim, sous les yeux de l’ensemble de ses dirigeants, ce jeudi (18h45), contre la Real Sociedad à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europa.

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5 réponses

  1. RBV
    RBV

    Tout l’état major est la, je trouve que c’est un beau signal…la direction sportive est la et soutient l’équipe dans ce moment difficile, abandonné par un entraîneur qui a joué sa carte solo…
    Le club avant TOUT et confiance en MLJ pour la suite !
    Allez l’OL !

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  2. Avatar
    brad

    Elle aime pas le foot la dame ?
    Oui sa présence est importante pour nos joueurs , qu’ils sentent que tous les niveaux de supporters au club sont derrière eux , qu’on va tourner une autre page sur l’histoire du club…..Allez les gones , tous ensemble……..

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  3. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    En 76 ans,on a connu des situations bien pires encore, et le club est toujours debout.
    On l’a toutefois échappé belle avec le cow-boy, mais la page est ( provisoirement) tournée.
    Alors le club AVANT TOUT .
    ALLEZ L’OL ! 💖💙

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  4. Juni38
    Juni38

    La présence de la présidente qui fait le déplacement , n’est pas anodine .
    Toute la direction sera présente et fait bloc autour de l’équipe et de maciel, c’est a mon avis un signal fort voulant montrer que le club reste soudé et peut être encore plus , et fait face à cette situation inédite , après la désertion surprise et très brutale , du coach.
    Je pense qu’elle est venue pour parler aux joueurs , les rassurer et leur montrer qu’il y a un capitaine a bord qui garde la main ferme sur le gouvernail , même si un élément de l’équipage a quitté le navire.

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  5. Avatar
    olgoneforever

    Respect Madame Kang. Votre présence est un signe fort pour les joueurs un peu orphelins après ce départ surprise et surtout irrespectueux.
    Tous mes encouragements aux joueurs et au staff!
    Vive l’Olympique Lyonnais 💙❤️

    Et j insiste la fessée honteuse de Thauvin et ses copains reflète pas le niveau du foot français : se prendre pour ce qu’on est pas se paie cash !

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