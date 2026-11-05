Real Sociedad – OL : Kang présente à Saint-Sébastien

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La présidente de l’OL, Michele Kang a décidé d’assister à la rencontre de Ligue Europa contre la Real Sociedad.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Saint-Sébastien.

Pour la première fois de la saison en Ligue Europa, les joueurs de l’OL pourront compter sur le soutien de leur présidente. Michele Kang, qui ne souhaite pas s’exprimer publiquement sur le sportif, est présente ce jeudi dans les travées du stade d’Anoeta. Après la décision de Paulo Fonseca de s’en aller, le club lyonnais doit désormais passer à autre chose.

Présence de l’ensemble des dirigeants

Une transition assurée par Jorge Maciel en attendant la probable nomination de l’Espagnol Carlos Vicens. L’ancien adjoint de Paulo Fonseca débute donc son intérim, sous les yeux de l’ensemble de ses dirigeants, ce jeudi (18h45), contre la Real Sociedad à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europa.