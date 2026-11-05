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Maciel après Real Sociedad - OL (1-1) : "Ce point pris est une satisfaction"
Jorge Maciel lors de Real Sociedad – OL (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Maciel après Real Sociedad – OL (1-1) : « Ce point pris est une satisfaction »

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Mené au score, l’OL a réussi à revenir dans le match contre la Real Sociedad (1-1). Une force de caractère soulignée par Jorge Maciel, après le départ de Paulo Fonseca.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

Qu’est-ce que vous retenez de ce match nul de l’OL (1-1) face à la Real Sociedad ?

Dans un contexte de match qui était particulier, parce qu’on savait que ça allait être un match difficile à l’extérieur et après avoir laissé passer la tempête, on a réussi à se stabiliser et à rendre ce match plus équilibré. On a apporté une réponse à la fin de la première mi-temps. On a réussi à gagner plusieurs ballons d’affilée, on n’a pas baissé la tête. Je pense que cette évolution, cette maturité de savoir comment réagir à ce moment du match sont des choses positives et que j’ai appréciées. 

La façon dont on a rentré en deuxième mi-temps, c’est très très très très positif, très structuré. Ce n’est pas évident de venir ici, jouer avec la confiance, c’est ça que je retiens. Je retrouve beaucoup d’émotions, beaucoup d’envie, c’est une évolution, c’est ce qu’on doit faire. Aujourd’hui, on a pris un point, on aurait voulu en prendre trois, mais c’était un match risqué et on aurait pu le perdre.

« Quand on voit le match de Merah… »

Est-ce que vous avez senti un certaine émotion chez les joueurs par rapport à tout ce qu’il se passe depuis dimanche ?

Peut-être oui. Déjà parce que tu ne représente pas n’importe quel club, et ça doit vraiment donner une sensation de fierté, d’orgueil. Quand tu vois un joueur, comme Khalis Merah, qui fait le match qu’il fait ici, avec son âge, avec sa personnalité. Quand on a eu besoin à la 5e minute de changer quelque chose, il a su quoi faire, il s’adapte et ça marche. Je pense qu’il a une émotion maîtrisée, qui est formidable.

Est-ce qu’il a fallu tenir un discours pour tourner la page de Paulo Fonseca ?

Depuis mardi, on a complètement tourné la page, donc on s’est parlé entre nous. Je pense qu’il faut se tourner vers l’avant, et qu’il faut réellement être nous-mêmes, et on sait ce qu’on est, quelle équipe on est. C’est aussi une belle façon de représenter tout le travail qui était fait jusqu’à présent, de représenter l’OL qui est un club qui joue pour gagner, qu’importe l’adversaire. Mais le point pris ce (jeudi) soir est un point de satisfaction.

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6 réponses

  1. Juni38
    Juni38

    Info canal : carlos vicens sera bien le coach après la trêve internationale .

    Maciel officiera a brest puis l’espagnol prendra le relais.

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    1. J.F.ol
      J.F.ol

      Maciel sera conservé par le prochain coach ?

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      1. Juni38
        Juni38

        On ne sait pas . Probablement oui

  2. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    La blessure de Greif à la 4ème minute était donc bien une blessure tactique !
    Afin de pouvoir rectifier rapidement le dispositif,et le positionnement de Khalis.
    Il fallait oser,et ne pas attendre.
    Bien vu Maciel, on devient nous aussi, un peu filous ! 😉

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  3. Juni38
    Juni38

    Maciel : pas de costume trois pièces , pas de béret .
    Habillé 100% OL.
    Difference d’ego.
    L’autre , il était mené au score , il perd .

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  4. Avatar
    Poupette38

    Oui, ben j’ai eu peur de la blessure pour D. Greif,
    ce n’est pas la 1ère fois qu’il fait le coup il me semble ? 🤔

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