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Mené au score, l’OL a réussi à revenir dans le match contre la Real Sociedad (1-1). Une force de caractère soulignée par Jorge Maciel, après le départ de Paulo Fonseca.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

Qu’est-ce que vous retenez de ce match nul de l’OL (1-1) face à la Real Sociedad ?

Dans un contexte de match qui était particulier, parce qu’on savait que ça allait être un match difficile à l’extérieur et après avoir laissé passer la tempête, on a réussi à se stabiliser et à rendre ce match plus équilibré. On a apporté une réponse à la fin de la première mi-temps. On a réussi à gagner plusieurs ballons d’affilée, on n’a pas baissé la tête. Je pense que cette évolution, cette maturité de savoir comment réagir à ce moment du match sont des choses positives et que j’ai appréciées.

La façon dont on a rentré en deuxième mi-temps, c’est très très très très positif, très structuré. Ce n’est pas évident de venir ici, jouer avec la confiance, c’est ça que je retiens. Je retrouve beaucoup d’émotions, beaucoup d’envie, c’est une évolution, c’est ce qu’on doit faire. Aujourd’hui, on a pris un point, on aurait voulu en prendre trois, mais c’était un match risqué et on aurait pu le perdre.

« Quand on voit le match de Merah… »

Est-ce que vous avez senti un certaine émotion chez les joueurs par rapport à tout ce qu’il se passe depuis dimanche ?

Peut-être oui. Déjà parce que tu ne représente pas n’importe quel club, et ça doit vraiment donner une sensation de fierté, d’orgueil. Quand tu vois un joueur, comme Khalis Merah, qui fait le match qu’il fait ici, avec son âge, avec sa personnalité. Quand on a eu besoin à la 5e minute de changer quelque chose, il a su quoi faire, il s’adapte et ça marche. Je pense qu’il a une émotion maîtrisée, qui est formidable.

Est-ce qu’il a fallu tenir un discours pour tourner la page de Paulo Fonseca ?

Depuis mardi, on a complètement tourné la page, donc on s’est parlé entre nous. Je pense qu’il faut se tourner vers l’avant, et qu’il faut réellement être nous-mêmes, et on sait ce qu’on est, quelle équipe on est. C’est aussi une belle façon de représenter tout le travail qui était fait jusqu’à présent, de représenter l’OL qui est un club qui joue pour gagner, qu’importe l’adversaire. Mais le point pris ce (jeudi) soir est un point de satisfaction.