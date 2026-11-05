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Mené au core sur la pelouse de la Real Sociedad, l’OL a réussi à prendre un point à Anoeta (1-1). Retrouvez le baromètre de ce match.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

On a aimé

La sobriété de Tessmann

Difficile de vraiment s’enflammer sur ce match, on ne va pas se mentir. Entre le déchet technique, le côté inoffensif de cette formation lyonnaise et des erreurs défensives, les points positifs n’ont pas été bien nombreux. Pourtant, dans la lignée de ce qu’il peut montrer depuis quelques matchs, Tessmann tient plutôt le choc. Ce n’est pas flamboyant, cela peut même paraitre neutre, mais c’est sobre. C’est peut-être ce qu’on demande le plus à l’américaine, à savoir ne pas faire des choses qu’il ne s’est pas faire. Son centre déposé du gauche pour Tolisso au moment de l’égalisation montre qu’il a une technique qui pourrait faire du bien parfois. Plutôt serein balle au pied malgré une grossière perte de balle qui aurait pu couter cher, Tessmann montre qu’il a besoin d’enchainer.

On a moins aimé

Bidstrup trop fantomatique

Son abattage est loué depuis son arrivée et c’est un fait. Mais ça ne suffit pas, surtout à ce niveau qu’est la Ligue Europa. Ce jeudi, on ne peut d’ailleurs pas dire que le Danois a réussi à exceller dans ce domaine, l’entrejeu lyonnais ayant été souvent dépassé notamment en première mi-temps. Quand il n’arrive pas à harceler l’adversaire, son déficit technique remonte encore un peu plus. C’est ce qu’il s’est passé à Anoeta. Sur des passes courtes et donc simples, Bidstrup a réussi à perdre ces ballons, dans des zones qui auraient pu être intéressantes. Frustrant.