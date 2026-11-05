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Real Sociedad - OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir
Mads Bidstrup face à Mamadou Sarr lors de Real Sociedad – OL (Photo by Juan Manuel Serrano Arce / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Real Sociedad – OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

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Mené au core sur la pelouse de la Real Sociedad, l’OL a réussi à prendre un point à Anoeta (1-1). Retrouvez le baromètre de ce match.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

On a aimé

La sobriété de Tessmann

Difficile de vraiment s’enflammer sur ce match, on ne va pas se mentir. Entre le déchet technique, le côté inoffensif de cette formation lyonnaise et des erreurs défensives, les points positifs n’ont pas été bien nombreux. Pourtant, dans la lignée de ce qu’il peut montrer depuis quelques matchs, Tessmann tient plutôt le choc. Ce n’est pas flamboyant, cela peut même paraitre neutre, mais c’est sobre. C’est peut-être ce qu’on demande le plus à l’américaine, à savoir ne pas faire des choses qu’il ne s’est pas faire. Son centre déposé du gauche pour Tolisso au moment de l’égalisation montre qu’il a une technique qui pourrait faire du bien parfois. Plutôt serein balle au pied malgré une grossière perte de balle qui aurait pu couter cher, Tessmann montre qu’il a besoin d’enchainer.

On a moins aimé 

Bidstrup trop fantomatique

Son abattage est loué depuis son arrivée et c’est un fait. Mais ça ne suffit pas, surtout à ce niveau qu’est la Ligue Europa. Ce jeudi, on ne peut d’ailleurs pas dire que le Danois a réussi à exceller dans ce domaine, l’entrejeu lyonnais ayant été souvent dépassé notamment en première mi-temps. Quand il n’arrive pas à harceler l’adversaire, son déficit technique remonte encore un peu plus. C’est ce qu’il s’est passé à Anoeta. Sur des passes courtes et donc simples, Bidstrup a réussi à perdre ces ballons, dans des zones qui auraient pu être intéressantes. Frustrant.

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4 réponses

  1. Avatar
    Ahtmos

    Tessman est souvent bon lorsqu’il joue à la place de Morton. Plus haut sur le terrain c’est plus difficile pour lui, surtout dans les petits espaces. Mais il est au niveau cette saison et donc bravo a lui. J’aimerais bien voir un créatif dans ce trio au milieu des le coup d’envoi. Et pas que des qu’on est mené. Que ce soit merah ou nartey.
    Match pas ouf, magnifique égalisation. Des espagnol très agressifs et peu sanctionnés, un tolisso qui se jette à terre au moindre contact, qui est lent balle au pied, mais qui sait sortir des gestes de classe en étant au bon moment au bon endroit. Donc ça passe. Athekame monstrueux comme dab, bacher kluivert plutôt solide.
    On fera avec bravo a eux pour ce point.

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  2. Avatar
    patsso

    « à savoir ne pas faire des choses qu’il ne S’EST pas faire » !

    Croyez-vous vraiment que l’on doit l’écrire ainsi ?

    Ne serait-ce pas plus français d’écrire : « SAIT faire » du verbe savoir et non pas de l’auxiliaire être ?

    Un peu de réflexion et de relecture SVP !

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  3. Avatar
    gOLdorak

    Un nul finalement plutôt logique, et au moins on a su renverser un match où on a été mené. Tolisso a eu la balle de match, il la met sur le gardien, bad luck. La défense a également été particulièrement mauvaise sur le but qu’on encaisse, mais j’aurais signé tout de suite pour un nul en Espagne.

    Tessmann me fait un peu penser à Kim Kallström : c’est un joueur qui est toujours exactement au niveau de l’équipe. Quand elle joue bien, il joue bien, quand elle est à chier, il est à chier. Ce soir, il a été plutôt bon.

    Duranville va vraiment devoir apprendre à faire autre chose que d’essayer de dribbler toute la défense tout seule, surtout qu’il n’y parvient jamais. Même remarque pour Boudache. Que de mauvaises décisions, que de ballons trop portés…

    Pas trop de regrets. Espérons qu’on obtienne un bon résultat à Brest, mais ça ne va pas être facile.

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  4. Avatar
    Poupette38

    Les notes de Real Sociedad-OL, de l’équipe : Tessmann en tête de cortège 7, Abner dans la nasse 3

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