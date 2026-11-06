Ligue Europa : l’OL garde le top 8 en ligne de mire

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Auteur d’un match nul face à la Real Sociedad (1-1), l’OL n’a pas réussi à prendre les trois points qu’il était venu chercher. Néanmoins, le club lyonnais reste dans la course au top 8 avec ses sept points en quatre matchs.

Dominik Greif et Jorge Maciel l’ont avoué, l’OL était venu à Saint-Sébastien pour prendre les trois points. Malgré les turbulences vécues depuis le début de la semaine et les différentes absences liées à des blessures, la formation lyonnaise ne voulait pas revivre la désillusion d’Hoffenheim face à la Real Sociedad. À la fin des 90 minutes jeudi soir, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’avaient pas pleinement rempli leur objectif, mais ne crachaient pas sur le point pris à Anoeta. Encore moins après avoir été menés au score.

Une différence de buts à soigner

Un point, cela ne fait pas forcément avancer sur le plan comptable puisque l’OL affiche désormais sept unités en quatre matchs de Ligue Europa. Néanmoins, avec sa 13e place, le club rhodanien reste dans la course à son objectif : le top 8 et à défaut le top 24 pour une qualification pour le tour suivant.

Si trois équipes affichent encore un sans-faute avec un 12 sur 12, Besiktas, actuel huitième de cette phase de ligue, affiche le même total que les Lyonnais. Seule la différence de buts fait aujourd’hui la différence (+3 pour les Turcs contre -1 pour l’OL). Il faudra essayer de soigner tout ça le 26 novembre prochain avec la venue de Lillestrøm, un point au compteur.