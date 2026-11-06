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Ligue Europa : l'OL garde le top 8 en ligne de mire
Corentin Tolisso (OL) après le but de la Real Sociedad (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Ligue Europa : l’OL garde le top 8 en ligne de mire

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Auteur d’un match nul face à la Real Sociedad (1-1), l’OL n’a pas réussi à prendre les trois points qu’il était venu chercher. Néanmoins, le club lyonnais reste dans la course au top 8 avec ses sept points en quatre matchs.

Dominik Greif et Jorge Maciel l’ont avoué, l’OL était venu à Saint-Sébastien pour prendre les trois points. Malgré les turbulences vécues depuis le début de la semaine et les différentes absences liées à des blessures, la formation lyonnaise ne voulait pas revivre la désillusion d’Hoffenheim face à la Real Sociedad. À la fin des 90 minutes jeudi soir, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’avaient pas pleinement rempli leur objectif, mais ne crachaient pas sur le point pris à Anoeta. Encore moins après avoir été menés au score.

Une différence de buts à soigner

Un point, cela ne fait pas forcément avancer sur le plan comptable puisque l’OL affiche désormais sept unités en quatre matchs de Ligue Europa. Néanmoins, avec sa 13e place, le club rhodanien reste dans la course à son objectif : le top 8 et à défaut le top 24 pour une qualification pour le tour suivant.

Si trois équipes affichent encore un sans-faute avec un 12 sur 12, Besiktas, actuel huitième de cette phase de ligue, affiche le même total que les Lyonnais. Seule la différence de buts fait aujourd’hui la différence (+3 pour les Turcs contre -1 pour l’OL). Il faudra essayer de soigner tout ça le 26 novembre prochain avec la venue de Lillestrøm, un point au compteur.

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3 réponses

  1. Avatar
    olgoneforever

    J’ai bien aimé ce match avec deux équipes au niveau technique pratiquement équivalent. Juste le physi

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  2. Avatar
    olgoneforever

    Suite …juste le physique où l on s est fait bousculer avec un peu l aide de l’arbitre.
    A 1-0 les joueurs ont fait preuve de résilience et ont maintenu le niveau de jeu. Ils n’étaient pas en trouble dépressif majeur comme le répétait sans cesse le triste duo de canal aux commentaire.
    J ai vu les 4 matchs : qsg… trop fort il est ! Lens : des clowns qui s’y voyaient déjà et les Sardines: alors là le niveau technique des deux équipes était plus qu affligeant . Et bien sûr l’OL .
    Je maintiens encore que Lens et lses mineurs ne reflètent pas le foot français et ses petits moyens mais aussi ses bons centres de formation.
    Le rigolo riolo à été comme à son habitude insultant et irrespectueux après la honte lensoise envers les clubs français… tiens ça me rappelle d’ailleurs quelqu’un….

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  3. OLVictory
    OLVictory

    Vu notre calendrier, finir dans le top 8 n’est pas exclu. Quatre matchs dont trois à domicile, c’est une dizaine de points que l’on peut totaliser si on retrouve un semblant de vrais attaquants

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