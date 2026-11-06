Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Incapable d’inverser la tendance sous Paulo Fonseca, l’OL a réussi à accrocher un point face à la Real Sociedad après avoir été mené (1-1). Dominik Greif a souligné l’état d’esprit des Lyonnais.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

Quel bilan tirez-vous de ce nul de l’OL contre la Real Sociedad?

Je pense que c’est positif. Bien sûr, on aimerait toujours gagner un match, mais ce n’est pas toujours possible. J’ai vraiment aimé la réaction de l’équipe après avoir concédé le but. Parce que dans le passé, ce n’était pas facile pour nous de revenir au score après avoir encaissé le premier but. Je pense que la réaction de l’équipe a été très positive ce (jeudi) soir. C’était très physique, très intensif, quelque chose qui était manquant, par exemple, dans le match de Hoffenheim. Donc oui, je pense qu’on doit retenir le positif.

Sur le plan négatif, l’OL peut-il prendre un but avec autant de manque d’intensité ?

Parfois, ça arrive. Les buts arrivent toujours après quelques erreurs. Ça arrive très vite.Il a mis un but vraiment parfait, je pense, et on a perdu le joueur à l’intérieur. Quelque chose de similaire s’est passé sur l’autre côté avec Coco (Tolisso). Je pense qu’on méritait de revenir dans ce match.

Qu’est-ce qui a manqué durant la première mi-temps ?

Je ne dirais pas qu’il y a eu quelque chose de mal. C’est une équipe de bonne qualité de l’une des meilleures ligues du monde et ils jouent à la maison. Ce n’est pas facile. Je pense qu’on ne leur a pas laissé beaucoup d’opportunités en première mi-temps. Ils marquent sur une action où on doit faire mieux de notre côté. Mais comme je l’ai dit, j’ai vraiment apprécié la réaction après.

Est-ce qu’on peut dire que c’est un bon point après la défaite à Hoffenheim ?

Je pense que oui. Comme je l’ai dit, c’est une bonne équipe. Quand on perd durant le match, à l’extérieur, dans un stade difficile face à un adversaire compliqué, on peut voir ce point positivement. Parce que c’est un match qu’on aurait pu perdre facilement donc ça compte.