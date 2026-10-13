Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Après trois semaines de coupure en même temps que la trêve internationale, Tant qu'il y aura des Gones a fait son retour ce lundi 12 octobre. Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois étaient accompagnés en plateau de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Baptiste Monveneur, pour débriefer la défaite de l’Olympique lyonnais à Lens (2-1). Un premier revers en Ligue 1 cette saison qui relance les interrogations sur le jeu rhodanien, alors que Paulo Fonseca doit également composer avec la longue absence de Loïs Openda.

De la défaite à Lens aux retrouvailles avec Pierre Sage

Au programme de cette émission, les débats se sont également portés sur la place grandissante de la tactique dans le football moderne. Certains regrettent que les systèmes de jeu prennent trop de place, au détriment de l'improvisation. L'occasion pour les intervenants de confronter leur point de vue sur l'évolution du football.

Enfin, cet opus permet de se projeter sur la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, ce jeudi (18h45). Une rencontre particulière avec le retour de Pierre Sage à Décines. L’ancien entraîneur rhodanien, désormais sur le banc du club anglais, retrouvera un stade où il a vécu des moments marquants. Son attachement à Lyon et à l’Olympique lyonnais reste d’ailleurs très fort, malgré son départ.

Vous pouvez également écouter Tant qu’il y aura des Gones sur Spotify, Ausha, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music. L’émission est aussi disponible en replay sur YouTube.





