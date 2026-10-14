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Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
Ada Hegerberg avec la Norvège à l’Euro 2025 (@UEFA)

OL Lyonnes : quatre joueuses joueront leur place à la Coupe du monde en novembre

  • par David Hernandez

    • Dans cette dernière journée de trêve internationale, Ada Hegerberg, Ingrid Engen, Damaris Egurrola et Caroline Weir ont passé sans encombre leur demi-finale retour de barrages. Elles joueront toutes leur place à la Coupe du monde lors de la prochaine trêve.

    Il n’y avait plus vraiment de suspense depuis le match aller. Et le constat valait pour les quatre joueuses d’OL Lyonnes sur le pont ce mardi en barrages européens pour la Coupe du monde 2027. Il restait malgré tout à finir le travail dans la manche retour pour être assuré de jouer une « finale » en novembre prochain. Ada Hegerberg, Ingrid Engen, Damaris Egurrola et Caroline Weir seront toutes au rendez-vous. Dans des matchs déjà pliés, les temps de jeu n’ont pas été conséquents voir inexistants même.

    Damaris encore buteuse

    Brassard de capitaine, Engen a joué les 90 minutes dans la fessée norvégienne contre la Roumanie (6-0) tandis que Hegerberg a regardé ce festival sur le banc. Même chose pour Weir, qui n’est pas entrée en jeu dans la qualification de l’Ecosse face à la Tchéquie (3-2). De son côté, Damaris n’a joué qu’une mi-temps lors de Pays-Bas - Hongrie (3-0), mais ce fut suffisant pour inscrire un deuxième but en deux matchs. Autre "Européenne" concernée mardi, Jule Brand a joué une heure dans la victoire allemande en amical contre le Japon.

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