Privé de Loïs Openda pour au moins les sept prochains matchs, l'OL se retrouve sans avant-centre. Un coup dur mais finalement pas une situation nouvelle quand Paulo Fonseca a dû bricoler toute la saison passée sur sur ce poste.

Les résultats étaient attendus et l'OL aurait aimé qu'ils soient d'un autre genre. Lundi, le club lyonnais n'a pu que déplorer la longue absence qui se présente devant Loïs Openda. Sept matchs a minima suite à une fissure du péroné du genou droit. Une absence qui arrive au pire des moments alors que le calendrier s'accélère et qui explique en partie la colère des dirigeants. En plus de phrases à peine cachées à l'encontre du corps arbitral dans le communiqué, Michael Gerlinger est également montré au créneau de son côté. Qu'importe, le mal est fait et l'OL va devoir apprendre à vivre sans Openda pendant plus d'un mois.

Sulc, la solution qui coule de source mais un rendement qui interroge

Avec deux buts inscrits en dix matchs, le Belge n'était pas devenu indispensable statistiquement. La finition est d'ailleurs un point sur lequel il doit progresser. Mais son abattage et ses efforts n'ont jamais été de trop depuis son arrivée dans la capitale des Gaules. Indispensable sur ce point, ce manque devra être comblé et Paulo Fonseca va devoir repenser son attaque. De façon drastique ? Certainement pas, car ce cas de figure, l'OL le connaît que trop bien malheureusement. La situation n'est pas sans rappeler celle de la saison passée où le coach portugais avait dû bricoler encore et encore.

Fort heureusement, il avait trouvé en Pavel Sulc un buteur inespéré. Le Tchèque part favori pour endosser ce rôle de pointe, quand bien même il est loin d'être au top de sa forme. De quoi soulever des interrogations sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". "Sur le début de saison, on en attend davantage, souligne notre chroniqueur Baptiste Monveneur. J'ai peur qu'il ne puisse pas peser sur la défense anglaise." Sulc n'est pas le numéro 9 par excellence, mais sa malice a fait tomber plus d'une défense la saison passée.

Le retour d'un système sans vraiment attaquant ?

Ce retour en pointe ne signifierait-il peut-être pas le renouveau tchèque ? Le staff, les supporters et le joueur lui-même l'espèrent car à côté de ça, il n'y a pas pléthore de solutions. Entré à la place de Sulc qui avait pris la position d'Openda à sa sortie, Khalis Merah a relancé le concept d'une formation sans numéro 9. Pas une nouveauté entre Rhône et Saône puisque Corentin Tolisso a souvent utilisé ce rôle la saison passée, tout comme son cadet. Ce profil fuyant avec un schéma tactique qui évolue et donc plus de courses pour tromper l'adversaire a mis à défaut Lens pendant un quart d'heure.

Cela voudrait dire également un Tolisso plus proche de la surface. "Merah est un joueur qui sait s’adapter. Il l’a encore montré puisqu’il marque son premier but en Ligue 1 sur un poste de numéro 9 qui n’est pas le sien. Mais on voit que, petit à petit, il s’habitue à ça. Je pense que, pour le coup, c’est un joueur qui est précieux dans un effectif de par sa qualité d’adaptation." Au moment de bricoler, Paulo Fonseca peut en effet se satisfaire d'avoir des joueurs capables d'un dépassement de fonction.

Himbert, vraiment une chance ?

Et Rémi Himbert dans tout ça ? Révélation de la deuxième partie de saison dernière et auteur de deux triplés en deux matchs en début de préparation, le jeune attaquant a disparu des radars. Une heure de jeu à Toulouse pour la première journée et ce fut tout depuis malgré une présence aux entraînements toute la semaine. Avec la blessure de Loïs Openda, Himbert va très certainement retrouver la joie des mises au vert avec le groupe pro.

Mais à la question de savoir s'il peut être lancé directement dans le bain ce jeudi en Ligue Europa, une compétition dans laquelle Fonseca n'avait pas hésité à lancer des jeunes d'entrée la saison passée, Nicolas Puydebois y apporte un bémol. "Tu ne passes pas de hors groupe à titulaire dans n’importe quel club. C’est très rare que ça se passe comme ça. Blessure ou pas blessure, il aura un autre choix. Il sera certainement dans le groupe parce qu’il faut une doublure à l’attaquant titulaire, mais je ne le vois pas passer de hors groupe à titulaire. C’est impossible." Réponse jeudi soir pour en avoir le coeur net.