Pierre Sage, l'homme qui a pesé lourd dans la fin de saison de l'OL

En 2026, Pierre Sage est venu deux fois au Parc OL sur le banc du RC Lens. Si ces retrouvailles devaient être heureuses, elles ont vite tourné au fiasco côté lyonnais : une élimination en Coupe de France en mars et une humiliation 4-0 en Ligue 1 en mai. Deux rendez-vous qui ont plombé toutes les ambitions rhodaniennes.

Il y a des adversaires que l'on préfère ne pas retrouver au mauvais moment. Après avoir fait briller l'OL, Pierre Sage est désormais devenu celui qui vient gâcher la fête. Démis de ses fonctions en janvier 2025, l'ancien entraîneur lyonnais a fait son retour à Décines, l'an dernier par deux fois, avec le RC Lens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela n'a pas rendu son ancienne équipe heureuse avec deux coups de massue reçus. D'abord en Coupe de France, où les Rhodaniens ont vu leur parcours s'arrêter aux portes des demi-finales, avec un scénario fou. Puis, en championnat, lors d'une dernière journée qui devait leur permettre de se qualifier directement pour la Ligue des champions.

En mars, Sage referme la porte de la Coupe de France

Le 5 mars 2026, l'OL reçoit Lens, en quart de finale de la Coupe de France. L'enjeu est énorme : avec l'élimination précoce du Paris Saint-Germain, le trophée est devenu plus qu'un objectif pour les clubs encore en lice. Pour les deux adversaires du soir, c'est une place dans le dernier carré qui se joue. Néanmoins, les hommes de Pierre Sage prennent rapidement les devants. Florian Thauvin ouvre le score puis Abdallah Sima double la mise juste avant la pause.

Les Lyonnais trouvent pourtant les ressources pour revenir. Rémi Himbert adresse un superbe centre pour Roman Yaremchuk qui réduit l'écart avant que le jeune attaquant égalise dans le temps additionnel. Tout le monde croit alors à un retournement de situation. Mais la séance de tirs au but tourne au désespoir et les Sang et Or s'imposent, brisant ainsi le rêve de Coupe de l'OL. C'est un premier coup asséné par Pierre Sage et ses hommes.

En mai, le chef-d'œuvre pour achever l'OL

Le deuxième acte est encore plus marquant. Le 17 mai, pour la dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca et sa bande accueillent de nouveau les Nordistes avec l'espoir de finir la saison en beauté et d'accrocher enfin une qualification directe en Ligue des champions. Néanmoins, le scénario vire au naufrage. Wesley Saïd inscrit un doublé avant que Florian Sotoca enfonce le clou avant la mi-temps. Florian Thauvin parachève le festival lensois juste après le retour des vestiaires : 4-0. Une claque devant son public, au pire moment. Certes les Lyonnais terminent quatrièmes, mais cette défaite leur fermera les portes de la C1 en août, après la défaite face à Fenerbahçe (1-2). Elle laisse aussi un goût amer à une saison qui restera plutôt réussie.

Ce jeudi, Pierre Sage revient à Décines, mais avec Crystal Palace cette fois-ci. Autre contexte, mais il reste difficile d'oublier ces deux revers. Rendez-vous à 18h45 le 15 octobre pour ce duel pas comme les autres.