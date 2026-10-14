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Trophée de la Ligue Europa
Trophée de la Ligue Europa (Photo by OZAN KOSE / AFP).

OL - Crystal Palace : le trophée de la Ligue Europa présent à Lyon ce mercredi et jeudi

  • par David Hernandez

    • En même temps que l'OL recevra le Crystal Palace de Pierre Sage, le trophée de la Ligue Europa débarque à Lyon. Rendez-vous ce 14 et 15 octobre à la Fnac de la Part-Dieu.

    L'équipe et les supporters aimeraient qu'il revienne en ville fin mai 2027, après la finale en Allemagne. Mais en attendant un exploit qui est aujourd'hui de l'ordre du lointain rêve, le trophée de la Ligue Europa débarque à Lyon en cette mi-octobre. La coupe sera présentée à la Fnac du centre commercial Part-Dieu ce 14 et 15 octobre. Ce n'est pas la première fois que les supporters de l'OL ou de simples curieux peuvent observer la petite soeur de la Ligue des champions. Elle avait déjà fait un arrêt la saison passée juste avant le huitième de finale retour contre le Celta de Vigo.

    L'OL attend toujours son premier sacre européen

    Pas vraiment un bon souvenir mais c'est ne visite qui tombe bien, car dans le même temps, l'OL jouera une affiche pas comme les autres. Pour la deuxième journée de C3, le Crystal Palace de Pierre Sage se déplace à Décines ce jeudi à 18h45. Le retour du technicien jurassien sur les terres qui l'ont vu démarrer sa carrière de coach. Après le 8e de finale décevant l'an passé, les dirigeants rhodaniens espèrent au moins atteindre la phase à élimination directe.

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