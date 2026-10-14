OL - Crystal Palace : Sage croit à une autre "vie à Lyon un jour"

À l'approche des retrouvailles entre l'Olympique lyonnais et Crystal Palace, Pierre Sage est revenu sur son départ de Lyon. L'ancien coach a notamment été interrogé sur le sentiment d'injustice qu'il aurait pu ressentir après avoir participé au redressement de l'OL sans avoir pu continuer son travail dans la durée.

Arrivé sur le banc lyonnais dans une période particulièrement difficile, lors de la saison 2023-2024, Pierre Sage avait contribué à redresser une équipe en grande difficulté. De la 18e à la 6e place, le technicien français a signé une deuxième partie de saison presque parfaite, aussi bien dans les résultats que dans les émotions. Malgré cette réussite collective, son aventure s'était arrêtée prématurément en janvier 2025. Un départ qui l'avait marqué même s'il conserve une certaine reconnaissance envers le club qui lui a permis de franchir un cap dans sa carrière.

Pierre Sage n'oublie pas ce que l'OL lui a apporté

Interrogé par l'AFP sur cette situation, Pierre Sage a tenu à rappeler que le redressement lyonnais n'était pas uniquement le fruit de son travail. Il estime également que l'OL lui a permis de vivre des expériences qui ont compté dans son parcours : "Non, parce que si nous avons — je ne l’ai pas fait tout seul — sorti le club de l’ornière, le club nous a aussi sortis de l’anonymat, il nous a aidés à vivre ce qu’on vit aujourd’hui, donc on est aussi reconnaissants", a-t-il expliqué.

S'il reconnaît que perdre son poste fait partie du métier d'entraîneur, le technicien admet que quitter Lyon a été plus difficile à accepter. Son attachement au club reste encore énormément présent malgré la fin de son aventure sur le banc. "Perdre mon poste, je considère que cela fait partie du job. C’est plus le fait de quitter l’OL qui était difficile pour moi. Mais il y a eu une vie après, et il y aura sûrement une autre vie à Lyon, un jour", a-t-il complété.

Désormais lié à Crystal Palace, Pierre Sage s'apprête à retrouver un club qui a marqué sa carrière. Ces retrouvailles donneront une dimension particulière à cette confrontation européenne, alors que l'entraîneur français n'exclut pas un jour de retrouver Lyon.