Actualités
Noah Nartey lors d'OL - Crystal Palace
Noah Nartey lors d’OL – Crystal Palace (@UEFA)

Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute

  • par David Hernandez

    • Après deux journées, l'OL affiche six points au compteur. Un début de campagne parfait au niveau comptable qui place le club à la huitième place, dix formations ayant pour le moment réalisé un deux sur deux.

    Comme en Ligue 1, on a appris à ne pas s'enflammer avec l'OL en coupe d'Europe. Il faut dire que la dernière campagne avait fait naître quelques espoirs avant que tout un club ne déchante avec une élimination dès les huitièmes de finale contre le Celta de Vigo. Alors ce ne sont pas deux victoires en deux matchs qui vont faire dire aux Lyonnais qu'ils jouent le titre. Pavel Šulc s'est bien gardé de faire un pronostic, estimant "qu'il était encore trop tôt", suivi par Paulo Fonseca qui a rappelé ce qu'il s'était passé la saison dernière.

    Finalement, seul Zachary Athekame a montré un peu d'ambition, assurant que le groupe avait "parlé un peu d'un objectif. On veut aller le plus loin possible mais on prend match après match pour l'instant". Après seulement deux journées disputées, il serait incongru de déclarer haut et fort qu'une place pour la finale à Francfort est visée.

    Un bon départ pour une meilleure gestion de l'effectif ?

    Cependant, en battant Crystal Palace jeudi soir (3-2), l'OL a fructifié le succès obtenu un mois plus tôt du côté de Bruxelles face à Anderlecht. Avec six points au compteur, la formation rhodanienne fait le plein et reste parmi les dix équipes à avoir réalisé un sans-faute dans ce début de compétition. Avec Hoffenheim jeudi prochain, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent viser la passe de trois. Cela permettrait de se projeter plus facilement sur le déplacement à Saint-Sébastien le 5 novembre prochain. Et ainsi permettre à Paulo Fonseca de gérer plus facilement son effectif, même si le voyage en Allemagne devrait déjà offrir du temps de jeu à certains remplaçants.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Crystal Palace
    Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute 10:15
    Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
    Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL 09:30
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire" 08:45
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie 08:00
    Khalis Merah observant Walter Benitez lors d'OL - Crystal Palace
    Contre Crystal Palace, l'OL a tenté de faire du neuf offensivement 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Sage après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'aime revenir à Lyon, mais pas pour perdre" 15/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Crystal Palace
    Šulc après OL - Crystal Palace (3-2) : "Tout le monde m'a dit que c'était un but à la Pavel" 15/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    Fonseca après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'ai aimé notre match offensif et défensif" 15/10/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Crystal Palace
    OL - Crystal Palace (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/10/26
    La joie des joueurs de l'OL sur le but de Corentin Tolisso contre Crystal Palace
    Ligue Europa : victorieux contre Crystal Palace (3-2), l'OL se retrouve déjà dans une bonne posture 15/10/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    OL - Crystal Palace : Merah en pointe, Nartey au milieu 15/10/26
    Amantino Mancini, ancien joueur de la Roma
    Mercato : bourreau de l'OL, Mancini avait suscité un intérêt lyonnais 15/10/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public avant le match face à l'OM 15/10/26
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    OL - Crystal Palace : les anciens "cousins" désormais libérés de John Textor 15/10/26
    Crystal Palace vainqueur de la FA Cup
    Ligue Europa : Crystal Palace, le 106e adversaire européen de l'OL 15/10/26
    Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United
    OL : les clubs anglais, un mauvais souvenir européen depuis 2020 15/10/26
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) désormais centenaire avec la Norvège 15/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut