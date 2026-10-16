Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute

Après deux journées, l'OL affiche six points au compteur. Un début de campagne parfait au niveau comptable qui place le club à la huitième place, dix formations ayant pour le moment réalisé un deux sur deux.

Comme en Ligue 1, on a appris à ne pas s'enflammer avec l'OL en coupe d'Europe. Il faut dire que la dernière campagne avait fait naître quelques espoirs avant que tout un club ne déchante avec une élimination dès les huitièmes de finale contre le Celta de Vigo. Alors ce ne sont pas deux victoires en deux matchs qui vont faire dire aux Lyonnais qu'ils jouent le titre. Pavel Šulc s'est bien gardé de faire un pronostic, estimant "qu'il était encore trop tôt", suivi par Paulo Fonseca qui a rappelé ce qu'il s'était passé la saison dernière.

Finalement, seul Zachary Athekame a montré un peu d'ambition, assurant que le groupe avait "parlé un peu d'un objectif. On veut aller le plus loin possible mais on prend match après match pour l'instant". Après seulement deux journées disputées, il serait incongru de déclarer haut et fort qu'une place pour la finale à Francfort est visée.

Un bon départ pour une meilleure gestion de l'effectif ?

Cependant, en battant Crystal Palace jeudi soir (3-2), l'OL a fructifié le succès obtenu un mois plus tôt du côté de Bruxelles face à Anderlecht. Avec six points au compteur, la formation rhodanienne fait le plein et reste parmi les dix équipes à avoir réalisé un sans-faute dans ce début de compétition. Avec Hoffenheim jeudi prochain, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent viser la passe de trois. Cela permettrait de se projeter plus facilement sur le déplacement à Saint-Sébastien le 5 novembre prochain. Et ainsi permettre à Paulo Fonseca de gérer plus facilement son effectif, même si le voyage en Allemagne devrait déjà offrir du temps de jeu à certains remplaçants.