De retour en France avec Crystal Palace, Axel Disasi n'est pas reparti avec les trois points. La faute notamment à une première mi-temps loupée par les Eagles, qui ont accusé deux buts de retard sur l'OL à la pause.

Quel est le sentiment qui prédomine après ce revers contre l'OL (3-2) et l'impression de deux visages pour Crystal Palace ?

Axel Disasi : On a fait une mauvaise première mi-temps. On n’est pas bien rentré dans le match et on se fait surprendre dès l’entame. Ce deuxième but juste avant la mi-temps nous fait mal aussi. Sur la deuxième, on a vu une autre équipe de Crystal Palace. On a été plus agressifs, plus joueurs. On a vu qu’on leur a causé pas mal de problèmes, on a pu revenir au score et on aurait pu encore un peu plus pas mal de fois. C’est frustrant surtout à cause de la première mi-temps. On se dit qu’il y avait de quoi faire mieux.

Y avait-il de la crainte de votre part au début de match quand on voit votre deuxième ?

Je ne pense pas qu’il y avait de la crainte. Des fois, il y a des choses qui ne s’expliquent pas et on n’a pas pris ce match et cette entame comme il le fallait. Il faudra analyser cette première mi-temps et aussi garder ce qui a bien été durant la deuxième parce qu’on a été dominants.

Qu'est-ce que Pierre Sage vous a dit à la mi-temps ?

Il nous a un peu secoués, en nous disant qu’il fallait être plus agressifs et surtout quand on avait la balle de tout simplement jouer parce qu’il y avait la place. Il a eu raison parce qu’on a vu qu’on pouvait mettre l’OL beaucoup de fois en difficulté. Quand on regarde la deuxième mi-temps, on peut avoir des regrets. Mais pour ce qui est de la première, difficile d’en avoir vu le visage montré.