Actualités
Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace (AFP)

Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL

  • par David Hernandez

    • De retour en France avec Crystal Palace, Axel Disasi n'est pas reparti avec les trois points. La faute notamment à une première mi-temps loupée par les Eagles, qui ont accusé deux buts de retard sur l'OL à la pause.

    Quel est le sentiment qui prédomine après ce revers contre l'OL (3-2) et l'impression de deux visages pour Crystal Palace ?

    Axel Disasi : On a fait une mauvaise première mi-temps. On n’est pas bien rentré dans le match et on se fait surprendre dès l’entame. Ce deuxième but juste avant la mi-temps nous fait mal aussi. Sur la deuxième, on a vu une autre équipe de Crystal Palace. On a été plus agressifs, plus joueurs. On a vu qu’on leur a causé pas mal de problèmes, on a pu revenir au score et on aurait pu encore un peu plus pas mal de fois. C’est frustrant surtout à cause de la première mi-temps. On se dit qu’il y avait de quoi faire mieux.

    Y avait-il de la crainte de votre part au début de match quand on voit votre deuxième ?

    Je ne pense pas qu’il y avait de la crainte. Des fois, il y a des choses qui ne s’expliquent pas et on n’a pas pris ce match et cette entame comme il le fallait. Il faudra analyser cette première mi-temps et aussi garder ce qui a bien été durant la deuxième parce qu’on a été dominants.

    Qu'est-ce que Pierre Sage vous a dit à la mi-temps ?

    Il nous a un peu secoués, en nous disant qu’il fallait être plus agressifs et surtout quand on avait la balle de tout simplement jouer parce qu’il y avait la place. Il a eu raison parce qu’on a vu qu’on pouvait mettre l’OL beaucoup de fois en difficulté. Quand on regarde la deuxième mi-temps, on peut avoir des regrets. Mais pour ce qui est de la première, difficile d’en avoir vu le visage montré.

    à lire également
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
    Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL 09:30
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire" 08:45
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Morton toujours handicapé par sa pubalgie 08:00
    Khalis Merah observant Walter Benitez lors d'OL - Crystal Palace
    Contre Crystal Palace, l'OL a tenté de faire du neuf offensivement 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Sage après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'aime revenir à Lyon, mais pas pour perdre" 15/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Crystal Palace
    Šulc après OL - Crystal Palace (3-2) : "Tout le monde m'a dit que c'était un but à la Pavel" 15/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    Fonseca après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'ai aimé notre match offensif et défensif" 15/10/26
    Ernest Nuamah lors d'OL - Crystal Palace
    OL - Crystal Palace (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL sur le but de Corentin Tolisso contre Crystal Palace
    Ligue Europa : victorieux contre Crystal Palace (3-2), l'OL se retrouve déjà dans une bonne posture 15/10/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    OL - Crystal Palace : Merah en pointe, Nartey au milieu 15/10/26
    Amantino Mancini, ancien joueur de la Roma
    Mercato : bourreau de l'OL, Mancini avait suscité un intérêt lyonnais 15/10/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public avant le match face à l'OM 15/10/26
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    OL - Crystal Palace : les anciens "cousins" désormais libérés de John Textor 15/10/26
    Crystal Palace vainqueur de la FA Cup
    Ligue Europa : Crystal Palace, le 106e adversaire européen de l'OL 15/10/26
    Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United
    OL : les clubs anglais, un mauvais souvenir européen depuis 2020 15/10/26
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) désormais centenaire avec la Norvège 15/10/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Eurexpo fermé, grève des TCL... Un OL - Crystal Palace à anticiper 15/10/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Fonseca envoie un message à Himbert 15/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut