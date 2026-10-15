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Pierre Sage, entraîneur de l'OL
Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Sage après OL - Crystal Palace (3-2) : "J'aime revenir à Lyon, mais pas pour perdre"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • De retour au Parc OL pour la troisième fois depuis son départ en janvier 2025, Pierre Sage a goûté pour la première fois à la défaite à Décines. L'entraîneur de Crystal Palace regrettait la première mi-temps ratée de son équipe.

    À 2-0 à la mi-temps, on pensait le match presque plié et vous êtes revenus en deuxième. Comment expliquer ces deux mi-temps très différentes de votre équipe ?

    Elles ne sont même pas différentes. Il y en a une, la première, qui est totalement absente. Et l'autre a montré ce qu'on peut faire. On peut être frustrés du résultat mais en ne jouant que la moitié du match, la marche était trop haute.

    C'était un problème tactique ou d'attitude ?

    Les deux. À la mi-temps j'ai parlé au joueur sur les deux aspects. On n'a pas été proactifs. En face ils ont pu mettre en place leur tactique en plaçant leur 8 entre les lignes. On a trop défendu et on était en déficit d'agressivité et de combativité. À partir de là, l'OL a pu dérouler et c'est comme ça qu'est venu le deuxième but notamment.

    "Merah fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu"

    Qu'avez-vous pensé de l'organisation de l'OL sans Openda mais Merah en faux 9 ?

    Je ne suis pas étonné de le voir jouer à ce poste car il est intelligent. Son rôle était d'attirer Axel Disasi pour ouvrir des espaces pour les autres. Il l'a fait deux ou trois fois, il a trouvé des bonnes options de jeu. Je le connais depuis qu'il a 14 ans, je l'ai coaché, je suis très proche de sa famille et je tiens à le féliciter car c'est un 2007, il est encore très jeune mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu.

    Ce retour a été émotionnellement fort ? 

    J'aime être ici mais je n'aime pas être ici pour perdre. J'aurais préféré gagner car c'est mon travail, je donne tout pour mon club que je dois respecter. 

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    2 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - jeu 15 Oct 26 à 22 h 30

      Tic tac tic tac

      Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - jeu 15 Oct 26 à 22 h 32

      "Je le connais depuis qu'il a 14 ans, je l'ai coaché, je suis très proche de sa famille et je tiens à le féliciter car c'est un 2007, il est encore très jeune mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu."

      Ah pourtant selon certains c'était Fonseca qui avait fait de Merah un joyau 😂😂😂

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