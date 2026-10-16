Contre Crystal Palace, l'OL a tenté de faire du neuf offensivement

Privé de Loïs Openda pour les prochaines semaines, l'OL doit se réinventer offensivement. Contre Crystal Palace, il y a eu trois buts même si la formation lyonnaise a avant tout été réaliste.

Accoudé sur ses béquilles, il avait néanmoins le sourire. Jeudi soir, Loïs Openda ne s'est pas essayé à faire le tour d'honneur avec ses coéquipiers, mais il a été l'un des premiers à les féliciter juste avant de s'enfoncer dans le tunnel des vestiaires du Parc OL. Touché au péroné du genou droit pour son retour à Lens, le Belge a vécu le premier de ses nombreux matchs loin du terrain jeudi face à Crystal Palace (3-2).

L'attente va être longue pour l'attaquant, mais aussi pour l'OL qui doit repenser son attaque au pire des moments alors qu'un rythme de deux matchs par semaine a débuté jusqu'à la prochaine trêve de novembre. Bricoler offensivement, ce n'est pas une première pour Paulo Fonseca, qui l'avait rappelé avant la sortie européenne du jour. La saison passée avait été du même acabit, mais avait permis à Pavel Šulc notamment de crever l'écran.

Merah, un milieu de plus pour contrer Crystal Palace

Alors la question était de savoir si cet OL version 2026-2027 allait réussir à se réinventer offensivement face à Crystal Palace pour ne pas ressentir trop l'absence de Loïs Openda. Avec trois buts inscrits, la réponse pourrait être oui, bien qu'elle doive être nuancée. Si Fonseca a apprécié le match offensif de son équipe, cette dernière n'a pas mis en danger Walter Benitez outre mesure (11 tirs mais seulement 4 cadrés). Mais, à l'image de la saison passée, l'OL a besoin de peu pour faire beaucoup et cela lui a plutôt bien réussi jeudi soir en Ligue Europa. Face à une formation londonienne disposée avec trois centraux, Paulo Fonseca avait choisi de titulariser Khalis Merah dans ce rôle de faux numéro 9.

Une récompense après ses bonnes entrées contre Rennes et à Lens, mais aussi un choix tactique assumé pour contrer le 3-4-3 des Eagles. "Il était pour nous un joueur en plus au milieu quand on en avait besoin, et on a pu se connecter beaucoup avec lui car on avait un avantage numérique dans cette zone avec quatre milieux contre deux." Dans un rôle qui n'est pas le sien, le Majolan a réussi à "attirer Disasi pour ouvrir des espaces pour les autres", comme souligné par Pierre Sage. Apportant une caution technique et jamais avare d'efforts pour le pressing, Merah est à l'origine du deuxième but lyonnais avec une déviation bien sentie pour Keito Nakamura.

Šulc : "Je jouerai où le coach veut"

Plutôt à son aise sur la scène européenne après son but inscrit à Anderlecht, le Japonais a apporté "cette prise de profondeur" qui manque sans Openda, comme l'a souligné Zachary Athekame. Double passeur, le numéro 11 apporte un vrai registre sur les ailes, quand bien même sa deuxième mi-temps a été à l'image de celle de l'OL, un peu plus poussive. Néanmoins, Paulo Fonseca se satisfera certainement de voir ses joueurs offensifs être décisifs de la sorte. Avec Ernest Nuamah, également buteur et passeur dans cette rencontre, l'attaque lyonnaise a finalement fait ce qu'on attendait d'elle. C'est un bon point, même s'il faudra voir sur la durée. Mais avec un Pavel Šulc qui a retrouvé le chemin des filets, l'éclaircie sera peut-être bien au rendez-vous.

En tout cas, l'OL aura besoin de son Tchèque pour faire le dos rond jusqu'à la prochaine trêve. Le numéro 10 ne boudait pas son plaisir d'avoir inscrit un but dont il est le seul à pouvoir sentir. "Je ne pense pas que ce soit une renaissance, je ne jouais pas si mal, je devais en être à trois passes en moins de 300 minutes, mais c'est vrai que j'aime marquer des buts", a-t-il lâché dans un grand sourire. Avec un Šulc "plus vertical" que Merah, Fonseca a des profils différents pour s'adapter à l'adversaire. Du bricolage certes, mais à défaut de mieux, l'OL prend ce qu'il y a à prendre.