Vainqueur de son premier match à Anderlecht, l’OL a enchainé, non sans quelques frayeurs, ce jeudi soir au Parc OL face à Crystal Palace (3-2). Retrouvez le baromètre de la rencontre.

On a aimé

Nuamah sait désormais se montrer décisif

Ce n’est pas son meilleur match de la saison, mais après être passé au travers à Lens vendredi dernier, Ernest Nuamah a livré une performance d’une autre facture. Unique rescapé de la ligne offensive alignée en Ligue 1 une semaine auparavant, le Ghanéen commence petit à petit à étoffer sa panoplie. Quand il s’entêtait à revenir sur son pied gauche pour se réaxer, il a varié ce jeudi soir, n’hésitant pas à partir long de ligne pour centrer du droit. Cela a déstabilisé Mitchell, quand bien même Nuamah reste parfois brouillon.

Mais, comme c’est le cas depuis ce début de saison, il sait se rendre décisif et c’est une vraie avancée. Il délivre le corner qui amène le premier but de l’OL avec Corentin Tolisso (8e). Dans sa lecture du jeu, il fait le bon appel pour que Nakamura, double passeur décisif ce jeudi, lui glisse le bon ballon pour le break. C’est également sur un de ses centres qu’Abner place une tête bien repoussée par Benitez dans le second acte.

On a moins aimé

Des buts bêtement encaissés

Du côté de Crystal Palace et de Damien Della Santa, ancien de la maison lyonnaise et désormais en charge des coups de pied arrêtés chez les Eagles, on a certainement dû apprécier le mouvement sur corner amenant la première réduction du score londonienne à la 50e minute. Dans les rangs rhodaniens, le constat a dû être bien différent. Sur un coup de pied de coin joué à trois, Palace a réussi à déstabiliser le bloc pourtant arrêté de l'OL. Un décalage dans la surface et un Yeremy Pino étrangement seul pour aller fusiller Dominik Greif.

Une première alerte et quand Pavel Sulc a inscrit le troisième but de l'OL d'une Madjer, on se disait que le match était plié. C'était sans compter sur une certaine malchance. Néanmoins, sur le deuxième but anglais, Corentin Tolisso se fait trop facilement déborder le long de la ligne de sortie, avant que Tyler Morton ne joue de malchance avec son dégagement qui tape la jambe de Tessmann et met Kamada dans des conditions idéales pour relancer la fin de match. Des frayeurs inutiles...