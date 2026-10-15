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Ernest Nuamah lors d'OL - Crystal Palace
Ernest Nuamah lors d’OL – Crystal Palace (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Crystal Palace (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Vainqueur de son premier match à Anderlecht, l’OL a enchainé, non sans quelques frayeurs, ce jeudi soir au Parc OL face à Crystal Palace (3-2). Retrouvez le baromètre de la rencontre.

    On a aimé

    Nuamah sait désormais se montrer décisif

    Ce n’est pas son meilleur match de la saison, mais après être passé au travers à Lens vendredi dernier, Ernest Nuamah a livré une performance d’une autre facture. Unique rescapé de la ligne offensive alignée en Ligue 1 une semaine auparavant, le Ghanéen commence petit à petit à étoffer sa panoplie. Quand il s’entêtait à revenir sur son pied gauche pour se réaxer, il a varié ce jeudi soir, n’hésitant pas à partir long de ligne pour centrer du droit. Cela a déstabilisé Mitchell, quand bien même Nuamah reste parfois brouillon.

    Mais, comme c’est le cas depuis ce début de saison, il sait se rendre décisif et c’est une vraie avancée. Il délivre le corner qui amène le premier but de l’OL avec Corentin Tolisso (8e). Dans sa lecture du jeu, il fait le bon appel pour que Nakamura, double passeur décisif ce jeudi, lui glisse le bon ballon pour le break. C’est également sur un de ses centres qu’Abner place une tête bien repoussée par Benitez dans le second acte.

    On a moins aimé

    Des buts bêtement encaissés

    Du côté de Crystal Palace et de Damien Della Santa, ancien de la maison lyonnaise et désormais en charge des coups de pied arrêtés chez les Eagles, on a certainement dû apprécier le mouvement sur corner amenant la première réduction du score londonienne à la 50e minute. Dans les rangs rhodaniens, le constat a dû être bien différent. Sur un coup de pied de coin joué à trois, Palace a réussi à déstabiliser le bloc pourtant arrêté de l'OL. Un décalage dans la surface et un Yeremy Pino étrangement seul pour aller fusiller Dominik Greif.

    Une première alerte et quand Pavel Sulc a inscrit le troisième but de l'OL d'une Madjer, on se disait que le match était plié. C'était sans compter sur une certaine malchance. Néanmoins, sur le deuxième but anglais, Corentin Tolisso se fait trop facilement déborder le long de la ligne de sortie, avant que Tyler Morton ne joue de malchance avec son dégagement qui tape la jambe de Tessmann et met Kamada dans des conditions idéales pour relancer la fin de match. Des frayeurs inutiles...

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - jeu 15 Oct 26 à 21 h 44

      Ne boudons par notre plaisir, Rennes mené par l'ofi Crète... but d'un grec qui se prénome Taxi, pour l'anecdote
      On bat Anderlecht et Palace pour démarrer, c'est pas mal du tout
      Nakamura va vite gagner sa place de titulaire je pense

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      1. Avatar
        regard01 - jeu 15 Oct 26 à 21 h 59

        Marseille est également mené 1 à 0. Yaremchuk a même marqué un 2° but, finalement refusé pour HJ.

        Signaler
      2. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - jeu 15 Oct 26 à 22 h 00

        Et les sardines sont menées 0- 1 dans leur boulodrome !
        Ça me fait toujours rire .
        edit: devancé d'une minute, désolé !

        Signaler

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