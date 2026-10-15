Ayant par deux fois deux buts d'avance, l'OL a quand même joué à se faire peur face à Crystal Palace (3-2). Néanmoins, Paulo Fonseca estime que la victoire lyonnaise est logique.

L'OL a joué à se faire peur en laissant revenir Crystal Palace deux fois... Vous regrettez cette mise en difficulté ?

Je pense que ce n'était pas une grande difficulté. Je pense que c'est naturel la réaction de Crystal Palace, qui est une grande équipe. Mais je pense qu'on a totalement mérité de gagner le match. Je pense qu'on a dominé la première mi-temps, avec beaucoup de bonnes choses que ce soit offensivement ou défensivement. Et après, il y a une réaction naturelle d'une équipe contre Crystal Palace. Je pense que l'équipe a plus pensé à défendre le résultat qu'à contrôler le ballon. Je suis très satisfait après le dernier résultat à Lens d'avoir vu une réaction comme celle de ce (jeudi) soir contre une grande équipe, c'était très positif.

Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette victoire (3-2) ?

Le courage de l'équipe. On a très bien joué la première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de difficultés pour presser notre première phase de construction et je pense qu'on a bien contrôlé. On a trouvé l'espace que nous voulions trouver pour, après, accélérer le match. La première mi-temps aussi, défensivement, on a été parfaits.

Avec deux victoires en deux matchs de Ligue Europa, est-ce qu'on voit l'avenir différemment ?

L'année dernière, nous avons gagné les deux premiers matchs, nous avons beaucoup à jouer encore. Je suis satisfait, c'est impossible de faire mieux en ce moment, et nous ne pouvons pas oublier que cette année, nous avons joué contre des équipes très fortes, Anderlecht et Crystal Palace. C'est pourquoi je suis satisfait, mais il manque beaucoup de matchs.