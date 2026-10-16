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Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL – Crystal Palace (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Athekame après OL - Crystal Palace (3-2) : "On est allés chercher cette victoire"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Menant 2-0 puis 3-1, l'OL a laissé Crystal Palace croire à un retour à dix minutes de la fin. Les trois points ont finalement été ont rendez-vous et la formation lyonnaise débute cette Ligue Europa avec deux victoires en deux matchs.

    Victoire 3-2 contre Crystal Palace après celle d'Anderlecht. C'est une satisfaction de faire un 2 sur 2 en Coupe d'Europe ?

    Zachary Athekame : Oui, c’est une satisfaction. On est très contents de cette victoire ce (jeudi) soir. On est allés la chercher, donc on est très contents.

    Qu'est-ce qu'il vous a le plus plu dans ce match ?

    Je pense que c’est l’intensité. Ça allait dans tous les sens. Le match a été passionnant jusqu’à la fin. On s’est fait un petit peu peur, mais on est très contents d’avoir gagné.

    Vous êtes donc satisfaits de ce début de compétition ?

    Oui, on est contents, c’est clair. Nous, on veut gagner tous les matchs. Donc, on prend match après match et on essaie de faire de notre mieux pour ramener la victoire.

    "À Lens, on n'a pas fait ce que le coach voulait"

    Quel est l’objectif de l’équipe dans cette Ligue Europa ? Est-ce que vous en avez déjà parlé collectivement ?

    Oui, un peu. Mais l’objectif, c’est d’aller le plus loin possible. On ne se pose pas trop de questions. On veut gagner tous les matchs, donc on prend match après match et on essaie de les remporter.

    Dimanche, Nice se présente de nouveau ici à Décines. Il y a une réaction attendue en Ligue 1 après la défaite à Lens ?

    Oui, oui, oui. C’est vrai qu’on a été déçus de ce match à Lens. Maintenant, c’est à nous de réagir directement contre Nice.

    Pour revenir sur Lens, comment expliquez-vous ce non-match ?

    C’était un match compliqué de notre part. On a essayé de répéter ce qu’on avait fait à Rennes. Malheureusement, on n’a pas réussi à mettre les ingrédients nécessaires. On n’a pas vraiment respecté ce que le coach nous avait dit avant le match, et ça nous a fait défaut durant cette rencontre. Cela a créé de la déception à la fin. On voulait faire un résultat là-bas et prendre les trois points, mais on n’a pas réussi. Heureusement, aujourd’hui, on a réagi. Ce sera important de réagir aussi contre Nice.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - ven 16 Oct 26 à 9 h 19

      Lui c'est la grosse satisfaction du recrutement . Félicitations à MLJ , c'est le joueur qui nous manquait en latéral droit , beau travail .

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