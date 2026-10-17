OL : Tolisso atteint les 12 buts en Coupe d'Europe

Buteur face à Crystal Palace en Ligue Europa, Corentin Tolisso a inscrit sa 12e réalisation européenne avec l'OL. Le capitaine lyonnais rejoint ainsi Karim Benzema et Lisandro Lopez à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club en Coupe d'Europe.

Le capitaine lyonnais Corentin Tolisso continue de marquer l'histoire de l'OL. Jeudi soir, lors de la victoire contre Crystal Palace (3-2), le milieu de terrain a ouvert le score dès la 8ᵉ minute dans son antre de Décibes. Cette réalisation lui permet d'atteindre un nouveau cap symbolique sous les couleurs de son club formateur.

Tolisso rejoint Benzema et Lisandro Lopez

Avec 12 buts inscrits sur la scène européenne sous la tunique rhodanienne, le numéro 8 occupe la sixième place du classement des meilleurs réalisateurs dans les compétitions européennes. Il est à égalité avec Karim Benzema et Lisandro Lopez, excusez du peu. Au regard du parcours de ces deux anciens attaquants, c'est une performance qui prend une dimension particulière.

Devant ce trio, plusieurs figures marquantes de l'histoire de l'OL conservent leur avance. Alexandre Lacazette domine le classement avec 19 réalisations, devant Juninho (18), Bafétimbi Gomis (17) et Sonny Anderson (16). Corentin Tolisso confirme ainsi son importance dans les soirées européennes lyonnaises. À 31 ans, le champion du monde 2018 a l'occasion de dépasser ses glorieux aînés lors des prochaines rencontres. Mais il lui faudra être très prolifique, ou que l'équipe effectue une belle campagne, pour faire son retard sur les meilleurs.