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Les U13 de l'OL, dans le club de Lyon Saint-Priest lutte
Les U13 de l’OL, dans le club de Lyon Saint-Priest lutte (@club de lutte de Saint-Priest)

OL : les U13 s'initient à la lutte pour mieux appréhender les duels

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • L'OL innove sur la formation de ses jeunes joueurs. Pour accompagner le développement de ses U13, le club a mis en place des séances consacrées à la lutte, en collaboration avec le club Lyon Saint-Priest. L'objectif est de renforcer les aptitudes physiques et mentales des jeunes Lyonnais dans les duels.

    Dans le football, la capacité à résister au contact et à s'imposer face à un adversaire représente un aspect important du jeu. Pour permettre à ses joueurs de progresser dans ce domaine, l'OL a choisi de s'appuyer sur une discipline différente de celle pratiquée habituellement par ses jeunes protégés. Le club de lutte de Lyon Saint-Priest a donc accueilli une partie du groupe U13 pour un travail spécifique autour de l'engagement physique.

    Six séances pour travailler

    Au total, six séances intensives ont été organisées afin de développer plusieurs qualités chez les Gones. Les exercices portaient notamment sur la combativité, l'engagement dans le contact et la confiance nécessaire pour aborder les duels. C'est une approche complémentaire dans la formation footballistique, destinée à aider cette génération 2013-2014 à mieux appréhender les confrontations physiques sur le terrain. Après cette expérience positive, Lyon Saint-Priest Lutte recevra prochainement les U14 de l'OL pour un nouveau cycle.

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    1 commentaire
    1. Darn
      Darn - sam 17 Oct 26 à 11 h 08

      Excellent ! Si on forme de bons techniciens, il nous manque sans doute quelque chose dans l'agressivité et la mentalité dans les duels. Souhaitons qu'on en voie les effets un jour en équipe première !

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