Actualités
Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

PSG - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino

    • Après la trêve internationale, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse du PSG ce samedi pour la cinquième journée de Première Ligue. Voici toutes les informations pratiques avant ce choc du championnat de France.

    Avant-match

    OL Lyonnes retrouve la compétition avec un déplacement particulièrement attendu dans la capitale. Les joueuses de Jonatan Giráldez affrontent le PSG au Parc des Princes pour l'affiche majeure de cette cinquième journée de D1. Les Lyonnaises voudront poursuivre leur très bon début de saison et confirmer leurs ambitions nationales. Néanmoins, elles ont fait le voyage sans Tarciane, Elma Nelhage, Johanna Rytting Kaneryd ni Caroline Weir. Mais Damaris Egurrola, Ingrid Engen et Melchie Dumornay reviennent dans le groupe.

    Face à elles, les Parisiennes tenteront de profiter de l'avantage du terrain pour faire tomber leurs rivales. Cette confrontation entre deux des principales équipes du football féminin français constitue un rendez-vous important dans la course au titre. Les deux rivaux actuellement sont ex aequo au classement. Les Rhodaniennes devront se montrer à la hauteur de l'événement pour repartir de Paris avec un résultat positif.

    À quelle heure se joue PSG - OL Lyonnes ?

    Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce samedi 17 octobre, au Parc des Princes, à 21 heures. Alexandra Collin sera l'arbitre principale du match. Elle pourra compter sur l'appui de ses assistantes Clothilde Brassart et Enola Lluch. Morgane Chignard officiera comme quatrième arbitre, tandis que Cédric Dos Santos et Victoria Beyer auront en charge l'assistance vidéo.

    Sur quelle chaîne voir PSG - OL Lyonnes ?

    Le choc entre le Paris Saint-Germain et OL Lyonnes sera diffusé en direct sur les antennes de Canal+, le diffuseur de la compétition qui retransmet les principales affiches.

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : un choc au sommet face au PSG pour conserver la tête

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    PSG - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les U13 de l'OL, dans le club de Lyon Saint-Priest lutte
    OL : les U13 s'initient à la lutte pour mieux appréhender les duels 10:10
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Nice : Olivier Pantaloni vient sur le terrain du jeu... et de l'arbitrage 09:25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
    OL : avec Moussa Niakhaté, retour à plus de sérénité ? 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - Sparta Prague
    OL : Tolisso atteint les 12 buts en Coupe d'Europe 08:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : un choc au sommet face au PSG pour conserver la tête 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour 16/10/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 16/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Supporters OL à Décines
    PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes 16/10/26
    Ali Abdi, latéral de Nice
    OL - Nice : Abdi incertain, Sanson toujours en reprise 16/10/26
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer 16/10/26
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG 16/10/26
    Le logo de l'OL
    Suite à l'assemblée générale, Eagle Football Groupe redevient OL Groupe 16/10/26
    Corentin Tolisso devient le joueur le plus capé de l'OL en Ligue Europa 16/10/26
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Karim Benzema"a longtemps réfléchi" à un retour à l'OL 16/10/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Moussa Niakhaté (OL) est "prêt à jouer"contre Nice 16/10/26
    Noah Nartey lors d'OL - Crystal Palace
    Ligue Europa : l'OL parmi les dix clubs à avoir fait un sans-faute 16/10/26
    Axel Disasi, défenseur de Crystal Palace
    Disasi (Crystal Palace)"regrette" la première mi-temps "ratée" contre l'OL 16/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut