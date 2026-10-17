PSG - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

Après la trêve internationale, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse du PSG ce samedi pour la cinquième journée de Première Ligue. Voici toutes les informations pratiques avant ce choc du championnat de France.

Avant-match

OL Lyonnes retrouve la compétition avec un déplacement particulièrement attendu dans la capitale. Les joueuses de Jonatan Giráldez affrontent le PSG au Parc des Princes pour l'affiche majeure de cette cinquième journée de D1. Les Lyonnaises voudront poursuivre leur très bon début de saison et confirmer leurs ambitions nationales. Néanmoins, elles ont fait le voyage sans Tarciane, Elma Nelhage, Johanna Rytting Kaneryd ni Caroline Weir. Mais Damaris Egurrola, Ingrid Engen et Melchie Dumornay reviennent dans le groupe.

Face à elles, les Parisiennes tenteront de profiter de l'avantage du terrain pour faire tomber leurs rivales. Cette confrontation entre deux des principales équipes du football féminin français constitue un rendez-vous important dans la course au titre. Les deux rivaux actuellement sont ex aequo au classement. Les Rhodaniennes devront se montrer à la hauteur de l'événement pour repartir de Paris avec un résultat positif.

À quelle heure se joue PSG - OL Lyonnes ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce samedi 17 octobre, au Parc des Princes, à 21 heures. Alexandra Collin sera l'arbitre principale du match. Elle pourra compter sur l'appui de ses assistantes Clothilde Brassart et Enola Lluch. Morgane Chignard officiera comme quatrième arbitre, tandis que Cédric Dos Santos et Victoria Beyer auront en charge l'assistance vidéo.

Sur quelle chaîne voir PSG - OL Lyonnes ?

Le choc entre le Paris Saint-Germain et OL Lyonnes sera diffusé en direct sur les antennes de Canal+, le diffuseur de la compétition qui retransmet les principales affiches.